IEA: Trh elektromobilů rostl loni o 60%. Do r. 2030 by to chtělo 30% celého trhu

Podle statistik a odhadů IEA se počet elektromobilů v provozu v roce 2016 celosvětově zvýšil meziročně o 60% na cca 2 milióny vozů. Před 5 lety tato kategorie v podstatě ještě ani neexistovala.I přes rapidní růst elektromobily představují pouhých 0,2% celého trhu osobních vozidel.Plných 40% všech registrovaných elektromobilů je v provozu v Číně, 20% je pak v provozu v USADo roku 2030 by elektromobily mohly obsáhnout cca 30% celého automobilového trhu. Takový bude plán mezinárodního programu Electric Vehicle Initiative, ve kterém se angažuje aktuálně 10 světových zemí včetně USA, UK, Číny, Francie a Německa.Indie, která není členem skupin, již dříve oznámila, že do konce příští dekády by se v zemi prodávaly už pouze a výhradně vozidla na elektrický pohon.Podle analytiků IEA by pro splnění limitů pařížské klimatické dohody Země potřebovala, aby do roku 2040 bylo v provozu celkově 600 miliónů elektromobilů, jež by nahradily dopravní prostředky s konvenčním pohonem.