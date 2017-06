Česko letos poroste o 2,9 procenta, říká OECD

Česká ekonomika letos zrychlí růst na 2,9 procenta, příští rok ale zvolní na 2,6 procenta. Ve svém nejnovějším ekonomickém výhledu to dnes předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která zároveň předpověděla globální ekonomice nejsilnější růst za šest let. Hlavním motorem českého růstu by měla být domácí poptávka, uvedla OECD v prognóze, o níž ČTK informovalo ministerstvo zahraničních věcí. Loni domácí ekonomika rostla o 2,4 procenta.



"OECD oceňuje růst domácí poptávky, zahraničního obchodu a příznivou situaci na trhu práce. Pozitivní hodnocení nesouvisí jen s vývojem světové ekonomiky, ale vyplývá i z ekonomických reforem současné vlády," uvedl ke zprávě náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.





OECD dnes rovněž zlepšila výhled růstu celé světové ekonomiky pro letošní rok na 3,5 procenta z březnové předpovědi 3,3 procenta, což by znamenalo nejsilnější tempo od roku 2011; loni globální růst činil tři procenta. Růst ve státech OECD by měl lehce přesáhnout dvě procenta, zatímco v zemích mimo OECD by hospodářský růst mohl zrychlit až k pěti procentům.České ministerstvo financí ve svých nejnovějších odhadech očekává, že domácí ekonomika letos i příští rok stoupne o 2,5 procenta. Ve srovnání s prognózou OECD počítá ministerstvo letos s pomalejším růstem spotřeby domácností při obdobném poklesu míry úspor a téměř shodné predikci inflace a vývoje na trhu práce . OECD odhaduje, že inflace v ČR by se letos měla zvýšit nad dvě procenta a situace na trhu práce by se díky růstu ekonomiky měla dále zlepšovat. Dluh vládního sektoru v poměru k HDP by měl díky mírně přebytkovému hospodaření v jednotlivých letech postupně klesat. Česká národní banka v květnové prognóze počítá stejně jako OECD s růstem ekonomiky o 2,9 procenta. Pro příští rok ČNB předpovídá růst o 2,8 procenta.V příštím roce čeká OECD další mírné zrychlení globálního růstu na 3,6 procenta. Organizace pro letošní i příští rok zhoršila odhady pro Spojené státy, zlepšila je zato pro eurozónu v čele s Německem. Slabší výkon největší světové ekonomiky vyrovná podle OECD i oživení světového obchodu s pomocí zvýšené obchodní aktivity v Asii.I přes nejlepší výkon za šest let je však tempo globálního růstu stále zřetelně pod úrovní minulého desetiletí, tedy z let před finanční krizí 2008-09. "Všechno je relativní. Nerad bych, kdybychom oslavovali to, že přecházíme od velmi špatného výkonu k průměrnému," citovala agentura Reuters generálního tajemníka OECD Ángela Gurríu. Podle něj sice má světové hospodářství podporu v oživení obchodu a investičních toků, pro posílení růstu by ale bylo zapotřebí odstranit bariéry v podobě ochranářských opatření a nadměrných regulací.

Zdroj: ČTK