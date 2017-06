PRŮVODCE SUPERČTVRTKEM: Zlomový den pro Mayovou i Trumpa a do toho ECB

Rok 2017 měl být, alespoň ve srovnání s tím předchozím, rokem klidným. Trhy však stále dohánějí dozvuky dvou největších politických překvapení loňska – výsledku referenda o brexitu a vítězství realitního magnáta Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Ke dvěma politickým událostem, které zítra zahýbají děním a trhy zejména ve Spojených státech a v Británii, se přidá i tradiční čtvrteční měnové zasedání Evropské centrální banky a v neděli pak parlamentní volby ve Francii.



Zatímco britská premiérka Theresa Mayová se rozhodla riskovat a před začátkem vyjednávání odchodu z Evropské unie s Bruselem a evropskou sedmadvacítkou se pokouší posílit svůj mandát v předčasných volbách, Trumpovi média a opozice stále předhazují údajné spojení lidí z jeho kampaně s Ruskem. Pro oba je tento čtvrtek klíčový. Sestavili jsme pro Vás proto „jízdní řád“ tohoto politickými riziky nabytého dne.



Trumpovou pozicí může zítra výrazně otřást výpověď bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho před americkým senátem, který byl prezidentem odvolán, podle spekulací právě ve spojitosti s vyšetřováním Trumpových spolupracovníků. Do třetice všeho dobrého zveřejní své rozhodnutí ohledně měnové politika Evropská centrální banka.

Časy jsou v tuzemském středoevropském letním formátu. V Londýně je o hodinu méně, ve Spojených státech o šest méně.



6:00 Otevírají se hlasovací místnosti ve Spojeném království.



13:45 Evropská centrální banka oznámí rozhodnutí o sazbách a o podobě programu kvantitativního uvolňování. Změna současné politiky se neočekává, i když rétorika týkající se růstu evropské ekonomiky a inflace by mohla být pozitivnější poté, co ve Francii vyhrál prezidentské volby proevropský kandidát Emmanuel Macron.



15:30 Otevírají americké burzy v New Yorku a Chicagu. Na trzích se očekává značná nervozita. Může se projevit třeba růstem opčního „indexu strachu“ VIX, který byl jinak v posledních týdnech na velmi nízkých úrovních.



16:00 Začíná veřejné jednání výboru pro zpravodajskou činnost Senátu Kongresu Spojených států, kde vystoupí odvolaný šéf FBI James Comey. Očekává se, že před zákonodárci buď podpoří, anebo vyvrátí spekulace, že se americký prezident Donald Trump před jeho odvoláním snažil ovlivnit vyšetřování lidí z jeho kampaně kvůli podezření z jejich napojení na ruské tajné služby. V případě potvrzení spekulací o pokusech Trumpa zasahovat do vyšetřování by se jednalo o jeden z největších skandálů od dob Watergate a Trumpovi by reálně mohl hrozit impeachment, tedy odvolání z funkce. Situaci bude určitě bedlivě sledovat dolar a americké akciové indexy. Dolar už odevzdal podstatnou část zisků, které nabral po Trumpově zvolení.



19:00 Senátní výbor nyní bude jednat za zavřenými dveřmi.



21:00 Zavírají se hlasovací místnosti v Británii a okamžitě začíná sčítání hlasů. Jsou zveřejněny první „exit polls“, tedy výsledky volebních průzkumů mezi lidmi, kteří ten den hlasovali. Jedná se o spolehlivější data, než předvolební průzkumy – v roce 2015 například spolehlivě předznamenali prohru labouristů pod vedením Eda Milibanda. Na průzkumy by mohla reagovat libra v průběhu asijské obchodní seance, přičemž silný očekávaný mandát současné premiérky Theresy Mayové by britské měně zřejmě pomohl k apreciaci. Naopak zisky labouristů by mohly vést k volebnímu patu, který trhy zřejmě neuvítají kvůli další nejistotě ohledně brexitu.



22:00 První okrsky začínají hlásit výsledky. Obvykle je získávají labouristé – pokud k tomu tentokrát nedojde, jednalo by se o náznak, že Mayová má šanci získat velký náskok. Zároveň končí obchodování na burzách ve Spojených státech, kde už ceny akcií zareagovaly na britské exit polls a zřejmě i Comeyho výpověď.



9. června



4:00 Labouristům se v posledních několika volbách dařilo držet podstatnou část noci vedení, neboť obvykle vítězí v malých okrscích, kde sčítání trvá kratší dobu. Zhruba okolo čtvrté by však už mohli náskok ztratit, shodují se některá britská média.



6:00 V tuto chvíli už by mělo být celkem jisté, zda Mayová získá pohodlnou většinu, či nikoliv. Není však vyloučené ani drama, ve kterém se bude ještě dopoledne bojovat o každé poslanecké křeslo. Pokud by se současné premiérce nepodařilo získat většinu v dolní sněmovně, byla by zřejmě donucena vytvořit koaliční vládu nebo vyjednat podporu vládě menšinové. K tomu by jí však chyběl partner – liberální demokraté jsou narozdíl od konzervativců proti brexitu, zatímco labouristé se pod vedením Jeremyho Corbyna posunuly výrazně nalevo. V případě nepřesvědčivého volebního výsledku konzervativců není vyloučena ani vnitrostranická vzpoura proti Mayové.



