OPEC a Rusko chtějí nižší těžbu ropy. V cestě ale stojí akciové trhy

Ruský ministr energetiky a jeho saúdskoarabský protějšek se na nedávném setkání ve Vídni chovali neobvykle přátelsky. OPEC a další vývozci ropy se tam dohodli, že budou po dalších devět měsíců omezovat těžbu ropy. Šlo, mírně řečeno, o nečekaný krok. Rusko má totiž za sebou dlouhou historii parazitování na omezování těžby ze strany zemí OPEC. A se Saúdskou Arábií je ve sporu v řadě významných oblastí včetně vývoje v Sýrii a Íránu. Přesto se nyní hovoří o tom, že jejich spojenectví v oblasti těžby ropy už je „institucionalizováno“. Je pozoruhodné, co všechno mohou dokázat klesající příjmy z prodeje ropy, píše Bloomberg.



Radost ale stále není patrná u velkých ruských ropných společností. Státem vlastnění giganti, kteří těží ropu v zemích OPEC, nemají problém s tím, že v případě potřeby těžbu sníží. Jenže ruské společnosti se obchodují na akciovém trhu. Dokonce i Rosněft Oil, který je z poloviny státním podnikem, se obchoduje v Londýně a musí zveřejňovat čtvrtletní výsledky, výhled a řídit se řadou dalších pravidel běžných pro obchodované společnosti. Kreml jemu a dalším ruským energetikám snížení těžby nenařizuje. Oni k němu naopak přistupují „dobrovolně“. Teoreticky by jim to mělo prospět. Chovají se totiž jako správní patrioti a snížení těžby by také mělo přinést vyšší ceny ropy. Jenže na valuaci ruských energetických firem se jaksi zatím neprojevuje.



Následující obrázek ukazuje vývoj cen akcií vybraných ruských energetik spolu s porovnatelnými společnostmi z jiných trhů (ceny akcií jsou indexovány k datu prvního oznámení těžby z listopadu roku 2016). Akcie ruských společností nejdříve reagovaly prudším posílením, ovšem jejich návratnost se poté zhoršila:

Když dojde k propadu cen ropy, ruské společnosti jsou částečně chráněny oslabováním rublu a daňovým systémem, který snižuje odvody státu rychleji, než klesají příjmy z ropy. Když ale ceny ropy rostou, pozitivní dopad na ziskovost energetik je obvykle eliminován posilujícím rublem a rychleji rostoucími odvody státu. Tyto společnosti tak podle odhadů Renaissance Capital získají z každých 10 dolarů vyšších cen ropy v průměru jen 1,6 dolarů. K tomu se sníží množství prodaných barelů ropy.



Dosavadní snižování ruské těžby nepřinášelo ruským společnostem větší problémy, ale čím déle bude trvat, o to více se začne projevovat. Týká se to zisků, ceny akcií i vztahů s investory. Přesto je v zájmu těchto firem s vládou spolupracovat a těžbu omezovat, protože jim to zajišťuje přístup ke zdrojům a možnost ovlivňovat způsob zdanění. Kritická chvíle přijde v březnu příštího roku, kdy by mělo být v současnosti nastavené snižování těžby ropy ukončeno. Pokud bude schváleno další prodloužení, ruské společnosti budou mít za sebou už celý rok snížené těžby a to by se mohlo začít projevovat na jejich dalších investičních projektech. V Saúdské Arábii bude zase na spadnutí plánované IPO společnosti Saudi Aramco.



Jak Rusové, tak Saúdové popírají, že by podobné plány a úvahy měly dopad na jejich další kroky. James Henderson z Oxford Institute for Energy Studies ale tvrdí, že v březnu příštího roku se zájmy Ruska a Saúdské Arábie začnou rozcházet a hlas ruských společností začne zaznívat mnohem hlasitěji. Ruské společnosti se obchodují s diskontem k jejich protějškům na Západě právě proto, že vláda je používá k prosazení svých zájmů a tento faktor vyvolává velkou nejistotu. Spolu s plánovaným IPO společnosti Saudi Aramco jde o faktor, který naznačuje, že omezování těžby nebude mít dlouholetého trvání, uzavírá Bloomberg.