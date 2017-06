Libra: Jestli volby nebudou jednoznačné, měna výrazně oslabí, klidně až k 1,2 za euro

Těsně před britskými předčasnými volbami narůstá celkové napětí ohledně jejich výsledku. Původní záměr premiérky Mayové posílit svou pozici je ve výrazném ohrožení a mnozí se spíše obávají možného patu či celkově nejasného výsledku. Pokud by se obavy naplnily, počítají mnozí s možností silného propadu libry směrem až k 1,2 EUR Nejasné volby mohou výrazným způsobem změnit vývoj Brexitu . V jeho úplné zrušení už asi nikdo ani nevěří, ale změny ohledně podmínek vyjednaného odloučení mohou být diametrální a velmi odlišné.Pokud by náhodou vládní strana premiérky Mayové získala větší než současnou podporu, pak by libra zřejmě posílila.Zajímavé jsou také časové paradoxy, které by volby pro libru mohly přinést. Posílení pozice stávající premiérky bude krátkodobě pro libru růstovým impulsem, ale na druhou stranu to představuje riziko "opravdu tvrdého brexitu " bez patřičných obchodních dohod s EU, což by mělo na měnu z dlouhodobého hlediska působit silně negativně. A obráceně, větší podpora "smířlivějším" stranám by měla z dlouhodobého pohledu libře svědčit na rozdíl od krátkodobého poklesu.