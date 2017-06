Bankovní rada se po letech abstinence chystá na růst sazeb?

Marek Mora, nováček v bankovní radě ČNB, včera řekl, že s vývojem koruny a ekonomiky je konzistentní růst sazeb před koncem letošního roku. Už dříve řekl, že „Pokud větší posílení nebude, umožní nám to prudší zvyšování sazeb…. My jsme už naznačili, že pravděpodobně v druhé polovině roku začneme úrokové sazby pomalu zvyšovat… Samozřejmě budeme tiše doufat i v to, že eurozóna za určitý čas ukončí kvantitativní uvolňování a začne sazby zvyšovat také.“ Marek Mora není osamocen s názorem, že je potřeba zvyšovat sazby.

Prognóza ČNB předpokládá růst sazeb 3M PRIBOR. S touto prognózou je konzistentní zvýšení repo sazby na 0,5 procenta do konce roku a na jedno procento do konce roku 2018. Předpoklad ohledně ECB je přitom klíčovým parametrem v rozhodování. ČNB předpokládá, že její kolegyně z eurozóny ukončí kvantitativní uvolnění na konci roku a že začne zvyšovat sazby už v prvním čtvrtletí. Ano, ECB řekla, že bude provádět kvantitativní uvolnění minimálně do prosince tohoto roku v objemu 60 mld. EUR. Ale také uvedla, že jen neukončí najednou. Bude jen postupně ukončovat, tedy snižovat objem z 60 mld. k nule. To bude trvat několik měsíců a my nepředpokládáme, že během této operace bude ECB zároveň zvyšovat sazby. Proto si myslíme, že ČNB je příliš optimistická ohledně úrokového diferenciálu. Pokud totiž začne ČNB zvyšovat sazby s velkým předstihem, rostoucí úrokový diferenciál bude dodatečným lákadlem pro zahraniční kapitál. Ačkoliv koruna je brutálně překoupená, tak to neznamená, že nemůže být více. No a pak jsme jen kousek od scénáře, který tady velmi dobře známe: centrální banka ohlašuje zvyšování sazeb, případně sazby zvýší a ohlašuje budoucí sérii zvyšování. Následně koruna posílí, a to tak, že více, než ČNB předpokládala. A to ukončí potřebu rázného zvyšování sazeb. Očekáváme proto, že pokud by se ČNB odhodlala v letošním roce zvýšit sazby, tak to nebude začátek rychle po sobě jdoucích zasedání, na kterých většina zvedne ruku pro další zvýšení sazeb. A pak tady máme větu ze zápisu jednání bankovní rady: „že je inflační cíl chápán veřejností asymetricky, přičemž veškerá inflace pod 2% cílem je vnímána pozitivně, zatímco inflace nad 2 % je vnímána veřejností jako zrychlení inflačních tlaků snižující reálné příjmy a úspory.“ K ní se ale vrátím zítra.



David Navrátil