Tuzemské stavebnictví se konečně odráží ode dna

Růstem zakončilo duben tuzemské stavebnictví, které se ještě nedávno potýkalo s další hlubokou recesí. Po krátké stabilizaci se jeho produkce začala opět zvyšovat a v dubnu dokonce vzrostla o 4 %. Když zohledníme tři chybějící pracovní dny, tak se tempo tohoto odvětví vyšplhalo na 9,6 %. Růst přitom šel na vrub pozemní výstavby, která se těší z rostoucí poptávky soukromého sektoru, ať už jde o komerční výstavbu nebo o tu bytovou. Výstavba bytů však zůstává navzdory pozitivnímu trendu stále daleko za možnostmi a především za poptávkou.

Vysoké tempo v případě dokončených bytů je sice impozantní, avšak nic moc nepřináší. Především jde o byty, které jsou dávno prodané, a zejména toto tempo vychází z extrémně nízkého statistického základu, takže v absolutních číslech rozhodně rovnováhu na trh nepřinese.



Administrativní překážky i nadále brzdí výstavbu bytů a rodinných domů v rychlejším růstu a přispívají tak k soustavnému zdražování nemovitostí (a nájmů) na realitním trhu. Nedostatek bytů tak pouze šroubuje ceny nahoru a omezuje dostupnost bydlení především ve velkých městech.





Inženýrská výstavba se navzdory dlouhodobým proklamacím dostává z recese jen velmi obtížně. Zakázky sice už naznačovaly obrat, nicméně bude asi chvíli trvat, než jej uvidíme v reálné výstavbě. I nadále proto nelze než konstatovat, že zatímco peníze jsou, stavět jaksi není příliš co. Nakonec i nečerpané peníze ve státním rozpočtu tento závěr pouze podporují.Pozitivní trend stavebnictví by měl pokračovat díky soukromé výstavbě i ve zbytku letošního roku. Vyšší poptávka spolu s vyšponovanými cenami by měly být dostatečně atraktivní pro vyšší aktivitu developerů na jedné straně, a volební cyklus snad dopomůže i inženýrské výstavbě na straně druhé. Nárůst výroby okolo pěti procent by proto neměl být až takovým překvapením.