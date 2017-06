Rozbřesk: Tahle měna není pro starý

Česká koruna od zrušení intervencí ČNB patří mezi nejúspěšnější měny na světě. Přesto existuje měna, která korunu v posledních třech měsících neskutečně válcuje a tou je digitální měna bitcoin. Kurz koruny od začátku dubna vůči bitcoinu oslabil o více než 140 %! Je však bitcoin vůbec měnou a nesrovnáváme tedy hrušky s jabkama?



Začněme tedy nejprve lehkých didaktickým cvičením, řekněme si, co musí vlastně charakterizovat měnu, aby byly hodna této definice. Předně základní funkcí měny je to, že jen zprostředkovává směnu. Na tomto poli si bitcoin vede zatím smíšeně, neboť na alza.cz sice touto kryptoměnou zaplatíte, ale do všeobecné akcetace komerčních transakcí má bitcoin daleko. Existují pochopitelně země, které jsou v akceptaci bitcoinu dále, ale například v USA je bitcoin fakticky považován za komoditu. Co se pak týče druhé funkce peněz, tak tou je, že jde o zúčtovací jednotku a i zde to bude mít bitcoin složité, neboť jednak státy a centrální banky si pohlídají to, aby to byly existující národní měny, které budou sloužit jako jediné zúčtovací jednotky při placení daní a vypořádání soudních sporů a jednak může být limitujícím faktorem jeho obrovská volatilita. Ta je u bitcoinu několikanásobně vyšší než u jiných, což je příjemná vlastnost, když vám vaše kryptoměna posiluje, ale z hlediska rodinných a hlavně obchodních plánů zcela nežádoucí. Navíc s ohledem na to, že v případě bitcoinu dosud chybí derivátový trh a nelze se proti volatilitě čítající denní změny v řádu desítek procent nijak pojistit.



Takže nám zbývá poslední klíčová obecná charakteristika měny, do níž fanoušci a majitelé bitcoinu vkládají nemalou naději a tou je “uchovatel hodnoty”. Někdy po roce 2030 se totiž emise bitcoinů má fakticky zastavit a pokud nedojde k jiné dohodě je dokonce známa i konečná hodnota emise (okolo 21 miliard). Takový algoritmus samozřejmě neplatí pro papírové měny typu koruny, eura či dolaru. Ty budou centrální banky tisknout o sto šest dále a tak má bitcoin z hlediska vzácnosti sehrát roli “nového digitálního zlata”. Problém s touto hypotézou je, že nemusí jít o jediné digitální zlato a na scéně se již objevují konkurenti v podobě dalších kryptoměn, které si Číňané a další velké národy mohou ze zoufalství vybrat jako svoji digitální peněžní schránku.



Při pohledu na exponenciálu kurzu bitcoinu se nelze ubránit dojmu, že dnes máme co činit se spekulatorní mánií. Ta má ovšem jistý racionální základ, vzhledem k příhodným podmínkám, které jsou primárně definovány extrémně uvolněnou měnovou politikou centrálních bank, a proto může dále pokračovat. Bitcoin sice definici měny nesplňuje, ale dobře plní funkci finančního aktiva, kterým se mimo jiné dá občas zaplatit. A proto jeho tržní kapitalizace může klidně dále růst.



TRHY





Česká koruna a dluhopisy

Česká koruna se stále drží na dostřel od 26,30 EUR/CZK, ale zatím se jí pod tuto psychologickou bariéru příliš nechce. V posledních dnech se totiž kvůli napjatější situaci v Británii a rostoucí pravděpodobnosti předčasných voleb v Itálii začínají na globálních trzích lehce zvedat indikátory strachu (například VIX). Mezitím centrální bankéř Marek Mora řekl, že růst sazeb v tuto chvíli není na pořadu dne, i když nevyloučil, že k němu může dojít do konce roku. My dál počítáme s prvním růstem sazeb až v roce 2018 (spíše 2Q). Na konci týdne nás čeká nižší česká inflace, která by měla skončit jak pod odhadem ČNB, tak trhu. To by pro korunu taky nemusela být vyloženě pozitivní zpráva.



Zahraniční forex

Kurz eurodolaru stále osciluje v úzkém pásmu a vyčkává na zítřejší zasedání ECB a dost možná i na vystoupení odvolaného šéfa FBI v americkém Kongresu.



Zlotý si dnes musí dát pozor na zasedání NBP. Výstupy z jednání Výboru pro měnovou politiku mohou být opět spíše holubičí a mohly by zlotému před blížícím se zvýšením sazeb Fedu ublížit.



Ropa

Cena ropy se stále pohybuje kolem 50 USD/barel. Data amerického petrolejářského institutu sice včera naznačila pokles zásob ropy v USA v minulém týdnu, avšak výrazně naopak rostly zásoby benzínu, takže vliv na cenu byl minimální.



Kromě toho včera zveřejnila svůj měsíční výhled vládní agentura EIA. V letošním roce očekává po prodloužení dohody OPECu na globálním trhu s ropou v průměru mírný deficit, v příštím naopak mírný přebytek. Z hlediska ceny informace rovněž vyznívá víceméně neutrálně. Dnes trh sleduje data o amerických zásobách, která rovněž zveřejní EIA.