Tour de Fleet 2017 míří do Mostu

15. června se odehraje na mosteckém Polygonu další podnik letošní Tour de Fleet. Bude to jedinečná prestižní událost, na kterou dosud potvrdilo účast přes dvě stě zástupců českých společností provozujících vozové parky osobních a lehkých užitkových vozů. A podobně jako na všech akcích Tour de Fleete půjde o sdílení informací, networking a dynamické zkoušky automobilů.

Do této chvíle automobilky nahlásily na 80 testovacích vozů, z nichž některé jsou již k dispozici na rezervačním portálu www.testujauto.cz Každý host Dne s Fleetem si tak může lépe organizovat svůj čas strávený na akci a ještě více ze své účasti vytěžit. Podporující automobilky se budou snažit ukázat to nejlepší ze své současné nabídky a v době vrcholícího boomu v prodejích osobních vozů si dále vylepšit své tržní podíly na fleetovém trhu.

Ústředními tématy akce jsou TCO (celkové náklady vlastnictví) a fuel management. Preference firemních zákazníků z hlediska druhů pohonu a paliv se za poslední rok poměrně výrazně změnily. Podíl vozů se vznětovým motorem klesl za prvních pět měsíců meziročně přibližně o 4 %, přibližně o 3 % posílily benzínové motory a roste obliba alternativních pohonů – např. podíl hybridů je již na hranici 1 %. Bude proto zajímavé slyšet, jaké názory na tuto problematiku převažují u českých fleet manažerů. Mezi testovacími vozy budou k vyzkoušení i dva elektromobily a celá škála hybridních vozidel.

Tématu TCO ve světle současných i budoucích technologií pohonu se bude věnovat přednáška Radka Mužíka ze společnosti Fleet Partners. Jízdní styl řidičů jako nedílnou součást fuel managementu zase rozebere Robert Kotál z Dopravní akademie.

Den s Fleetem v Mostě uzavře první polovinu Tour de Fleet 2017 – další podnik pak bude následovat po prázdninách na tradičním místě v Dříteči u Pardubic.

Na Den s Fleetem v Mostě je stále možné se přihlásit on-line na adrese: http://www.ifleet.cz/eventy/53/registration.html , případně ze stránek www.ifleet.cz klikněte na Most na mapce ČR a vyplňte přihlášku. Testovací jízdy si můžete rezervovat na www.testujauto.cz .

Info o akci:

Den s Fleetem 2017 - Most

Celostátní setkání manažerů pro pořizování a správu vozových parků a dodavatelů odvětví

Datum konání: 15. června 2017

Program od 9:30, registrace od 8:30

Centrum bezpečné jízdy – Polygon Most

Hořanská cesta 205

434 01 Most

www.autodrom-most.cz

Zdroj: Club 91, s.r.o.