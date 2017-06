DOWER-D: Evropská volební sezóna vs prázdninová letargie!

Evropské akciové trhy ovlivní do konce týdne dvě důležité události. Obě ve čtvrtek. Přesto očekáváme, že utlumí akciovou aktivitu už ve středu. (1) Výsledky britských parlamentních voleb budou známé v noci ze čtvrtka na pátek a ovlivní tedy spíš až páteční obchodování. (2) Výsledků rozhodování ECB a hlavně jejího komentáře k aktuální situaci v eurozóně a EU se investoři dočkají už v průběhu zítřka. Moc ale od nich nečekejme. ECB bude pořád ještě čekat kromě britských i na francouzské parlamentní volby a pak, na podzim, na výsledky německých voleb.



V úterý jsme psali, že globální obchodování postupně upadá, byť je do prázdnin ještě poměrně daleko, do prázdninové letargie. To je samozřejmě ve světle výše uvedených událostí pravda jen částečně. Evropa bude prožívat horké léto, nicméně konečného rozhodnutí se dočká až na podzim po německých volbách a my doma samozřejmě také po českých parlamentních volbách. Takže prázdninová letargie ano, ale jen částečná. Britské volby rozčeří jen období před začátkem prázdnin. Po prázdninách se však začnou dít věci!



Čtvrteční britské volby už na brexitu nic nezmění. Ostatně ani EU není na návrat před brexit moc zvědavá. Mohou však ovlivnit způsob, délku a formu rozvodu Velké Británie s EU a především forma odluky samozřejmě ovlivní i akciové trhy, Hned po britských volbách se však investoři soustředí na kvapem se blížící francouzské volby. Posílí Francouzi Macronovu pozici nebo budou mít tendenci vyrovnat síly?



Samozřejmě zlatým hřebem letošní volební sezóny budou německé podzimní parlamentní volby. Vyhraje je nekorunovaná královna evropské politiky Angela Merkelová?

Ano, na podzim se budou konat parlamentní volby i v Česku. Ty ovšem EU neovlivní, spíš jen ovlivní rychlost vylučování Česka z ní. Ať už z vlastní české vůle nebo z vůle samotné EU. Jinými slovy: prázdninová letargie nás čeká, ostatně jako každý rok, ale letos bude mít jinou příchuť, příchuť napjatého očekávání.



A nyní ještě pohled domů. Ve hře v tuto chvíli ještě zůstává "dividendová pozice" tuzemského akciového trhu. Pořád (ještě) řadí náš trh do skupiny spekulativně zajímavých trhů. Všechno ale může být po událostech, které nás do konce roku čekají jinak. Zůstaňme však ještě chvíli v červnu. Čekají nás ex-date Kofoly ČS, graf 1, ta už mnoho nenabídne, a ČEZ, graf 2.

Graf 1, Kofola CS, OS MACD a Bollingerova pásma k 6.6.2017



Graf 2, ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 6.6.2017





ČEZ může být zajímavější, ale v podstatě už i u něj je rozhodnuto a žádná velká bitva o dividendu se na červnové valné hromadě asi konat nebudu. Nicméně i 33 Kč/akcie navržených managementem je dost a navíc umožní ČEZ držet sympatickou "dividendovou linii" i v příštích letech.



Daleko důležitější bude jak se po všech těch evropských volbách bude vyvíjet situace v Evropě, na evropských akciových trzích a potažmo, samozřejmě, i na tuzemském akciovém trhu.

