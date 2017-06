GDPR pro mimoevropské firmy může vyřešit globální datacentrum Aruby v Itálii za desítky milionů eur

Poměrně složité a pro firmy „drahé“ nařízení pro GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které ukládá správcům osobních údajů nové podmínky, vejde v platnost již od května příštího roku. Podřízení se tomuto nařízení EU vyžaduje mimo jiné i správu dat evropským poskytovatelem. To by mohlo vyřešit globální datacentrum v cloudu, budované za desítky milionů eur u Milana společností Aruba, která v ČR provozuje např. značku FORPSI Cloud.

Nařízení mění pojetí osobních údajů a přidává k nim několik nových kategorií – například IP adresu, lokalizační údaje, informace o nákupech či užívaných službách a další. Nařízení se také dotýká prakticky všech zaměstnanecký i klientských dat.

V řadě případů se lze dočíst, jak se tomuto nařízení postavit, a to dopředu již nyní, včetně nově vyvíjených systémů, uzpůsobení správy dat, přístupu k nim. Toto se to rovněž datacenter a dat umístěných v cloudu. Pro mimoevropské poskytovatele však nastává zásadní problém, jak vyhovět GDPR a zachovat správu dat v cloudu, nicméně ve vhodném datacentru.

V zájmu splnění podmínek GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), vstupujících v platnost v roce 2018, a pro účely správy dat evropským poskytovatelem, mají nyní mimoevropští poskytovatelé možnost ukládat svá data v datacentru, které splňuje požadované platné normy.

To by mohlo vyřešit jedno z největších a nejmodernějších datacenter v cloudu, které bude splňovat platné normy, nyní budované u Milana společností Aruba, vlastníkem mj. FORPSI a FORPSI Cloud. Jde o jednoho z lídrů v oblasti cloudových center ve světě a své datacentrum spustí do plného provozu v říjnu 2017.

Aruba v současné době ve svých datacentrech již využívá energii pocházející exkluzivně z certifikovaných obnovitelných zdrojů. Datové centrum bude napájeno prostřednictvím několika přípojek z vodní a z fotovoltaické elektrárny, obě patří společnosti Aruba. Dále bude využit vysoce efektivní geotermální chladicí systém, který garantuje optimální výsledky při využití výrazně nižšího množství elektrické energie. Systémy byly navrženy a postaveny tak, aby splňovaly nejpřísnější normy ANSI/TIA 942-A Rating 4 (dříve Tier IV).

První část globálního datacentra je již nyní v provozu s instalovanou infrastrukturou o příkonu více než 4 MW (z celkových 90 MW plánovaných pro celé datacentrum). Datacentrum bude spuštěno do plného provozu již toto léto a oficiálně bude otevřeno 5. října 2017. Rozloha datacentra bude 200 000 m2, přičemž datovým sálům bude věnováno 90 000 m2.

Za porušení nařízení GDPR (The General Data Protection Regulation) hrozí viníkům pokuty až 20 milionů eur, případně 4 % z jejich obratu. Proto to berou provozovatelé IT systémů a dat v cloudu velmi vážně, ať už jde o evropské, či mimoevropské společnosti.