Akciové trhy - ČEZ větří příležitost udržitelné dividendy

Pražská burza dnes pokračovala v poklidném obchodování. Zprávy se vyrojily v podstatě jen kolem ČEZ. Premiér Sobotka vyzval ministerstvo financí, aby podpořilo na valné hromadě návrh managementu pro výplatu dividendy ve výši 33 Kč na akcii. To by byl značný posun od předešlého tlaku MF. Tehdy se spekulovalo, že cílem je dividenda blížící se 40 Kč. Oproti tomu 33 Kč odpovídá dividendovému výnosu ve výši 7,3 % a mohla by být s ohledem na jednorázové položky udržitelná i pro příští rok. O dividendě se bude rozhodovat na valné hromadě 20. června.



Ještě jedna zpráva se objevila v souvislosti s českým energetickým gigantem. Společnost oznámila akvizici devíti větrných farem ve Francii s projektovanou kapacitou 100 MW. Akvizice je v souladu se strategií ČEZ zvýšit svou kapacitu na trzích v západní a střední Evropy. V současné chvíli však neznáme detaily transakce.