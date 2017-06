Delivery Hero se chystá na burzu. A pak na Uber nebo Amazon

Přední německá internetová služba pro rozvoz jídla Delivery Hero se chystá uvést své akcie na burzovní trh. Společnost to uvedla v dnešním sdělení. Primární emisí akcií by jedna z největších mladých internetových firem v Evropě mohla podle zdrojů agentury Reuters získat až čtyři miliardy eur, s jejichž pomocí by mohla lépe odrážet nástup amerických gigantů Uber a Amazon na trh rozvážky jídel.



Delivery Hero uvedla, že vydá nové akcie v nominální hodnotě kolem 450 milionů eur. Zároveň by své akcie ve zhruba stejné hodnotě prodali firemní akcionáři v čele se zakladatelskou německou společností Rocket Internet.



Delivery Hero vznikla v roce 2011 v Berlíně a od té doby se rychle rozrůstala. Nyní zaměstnává přes 6000 lidí a její digitální platforma zajišťuje objednávání jídel z více než 150.000 restaurací ve 40 zemích Evropy, Blízkého východu, Latinské Ameriky i Asie. V roce 2015 Delivery Hero koupila české firmy DámeJídlo a JídloTeď.





Nový kapitál firmě umožní další růst, včetně možných nových akvizic, uvedl šéf společnosti Niklas Ostberg. "Je to velký krok pro nás i celou evropskou technologickou scénu," řekl Ostberg novinářům.V sektoru rozvážky jídel se v poslední době vzedmula vlna navyšování kapitálu a slučování v reakci na plány firem Uber a Amazon na tomto poli. Delivery Hero minulý týden koupila kuvajtskou firmu Carriage, která působí v oblasti Perského zálivu.Delivery Hero bude čtvrtým velkým internetovým rozvozcem jídla, který v posledních letech vstoupí na burzu. Akcie firem GrubHub, Just Eat a Takeaway.com, které to již udělaly, zaznamenaly od svých burzovních debutů prudký nárůst.Primární emise Delivery Hero bude významnou finanční vzpruhou pro internetového investora Rocket Internet, který má ve firmě 35 procent akcií a je jejím největším akcionářem. Rocket Internet zaznamenala poslední velký úspěch s internetovým prodejcem módy Zalando, jehož akcie vstoupily na burzu v roce 2014, od té doby se však společnosti další taková akce nepodařila.

(Zdroj: Delivery Hero, Reuters, čtk)