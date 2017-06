RBS zaplatí 200 miliónů liber za zkreslování své situace v roce 2008

Britská bankovní skupina Royal Bank of Scotland (RBS) zaplatí retailovým investorům do cenných papírů banky 200 milionů liber za urovnání žaloby, která ji vinila z klamání při navyšování kapitálu v době finanční krize. Informují o tom dnes agentura Reuters a server BBC.



RBS v roce 2008 navýšila kapitál o 12 miliard liber. Krátce poté ale musel banku zachraňovat stát, který jí poskytl kapitálovou injekci v objemu zhruba 45 miliard liber. I skoro deset let po krizi stát stále vlastní více než 70 procent jejích akcií. Investoři tvrdí, že RBS při navýšení kapitálu lhala o své finanční situaci. Akcionáři podle agentury Reuters v rámci státní záchrany banky přišli o zhruba 80 procent svých investic.





Původně požadovali podle deníku The Guardian i s úroky zhruba 800 miliónů liber , podle dohody získají každý 0,87 pencí na akcii. „Hrozilo, že bychom spor před soudem vyhráli, ale peníze by nám stejně nebyly vyplaceny,“ komentoval pro Financial Times dosažené vyrovnání mluvčí zhruba 9 000 retailových investorů, kteří si na počínání banky v roce 2008 stěžovali.Nečekaným urovnáním se zřejmě před výstupem před soudem zachránil bývalý šéf banky z období krize Fred Goodwin. Měl vypovídat ve čtvrtek. Jeho počínání v době krize ho v roce 2012 už stálo odebrání rytířského řádu.

Společnost RBS loni prodělala téměř sedm miliard liber. Zaznamenala tak již devátou celoroční ztrátu za sebou. Za loňskou ztrátou stály především náklady na restrukturalizaci a právě právní spory.