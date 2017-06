Autoprůmysl utržil loni více než bilion korun, 80% jde na export

Český automobilový průmysl dosáhl v roce 2016 utržil v roce 2016 více než bilion korun. Roste výroba i export. Rok 2016 současně přinesl celou řadu historických rekordů ve výrobě vozidel a vytvořil tak základ pro dobré výsledky i v roce 2017.

Prezident sdružení automobilového průmyslu Bohdan Vojnar na výroční tiskové konferenci uvedl, že české a moravské firmy v oblasti automotive v loňském roce utržily více než bilion korun. „Tržby byly 1 bilion 27 milionů korun. Český a moravský autoprůmysl jede naplno, napřímo zaměstnává 150.000 lidí, v návazných profesích pak 250.000 zaměstnanců. Každých 23 sekund sjede z výrobních linek v České republice jedno nové vozidlo,“ uvedl Vojnar.

Pokud se spočítá výroba automobilů na počet obyvatel, pak je Česká republika 2. největším výrobcem automobilů na světě a jedničkou ve výrobě autobusů. Celosvětově bez ohledu na počet obyvatel, pak je ČR na 15. místě.

Podle místopředsedy Pavla Juříčka už dodavatelé musí odmítat některé zakázky a jsou na maximu produkce. „Objevily se už některé konflikty mezi automobilkami a dodavateli ohledně rychlosti a množství dodávek,“ řekl Juříček.

Miroslav Dvořák viceprezident AutoSap kritizoval funkci státu. „Stát je jedna velká nula. Stát nám v ničem nepomůže, školství je stále tam, kde bylo. Musíme si vychovávat svoje lidi. Máme své učiliště a snažíme se to dělat tak, aby nám to aspoň trochu vyhovovalo,“ řekl Juříček s tím, že počet žáků na technických školách roste. Zároveň naznačil, že firmy v automobilovém průmyslu se poohlíží po nových zemích, odkud by se dali zajistit noví zaměstnanci, kteří v České republice chybí. „Řešíme novou cestu ze Srbska, která vypadá nadějně a mohla by část problému vyřešit,“ dodal Dvořák.

Rok 2016 z pohledu členských firem AutoSAP

Tržby firem v roce 2016 vzrostly o 12 %, export o 11 %

Vyrobeno bylo na 1,35 mil. motorových vozidel

Počet zaměstnanců vzrostl o více než 4 % na celkových 117.000

Průměrná mzda je na úrovni 35.000 Kč

Tržby členů AutoSAP v loňském roce poprvé překročily hranici 1 bilionu Kč a při nárůstu o 12 % dosáhly na rekordních 1 021,4 mld. Kč. Podíl tržeb firem AutoSAP na celkové průmyslové výrobě ČR činil 24,4 %. Objem exportu členů AutoSAP se v loňském roce zvýšil o téměř 11 % (ze 779,9 mld. Kč na 864,6 mld. Kč). Podíl exportu firem AutoSAP na celkovém exportu ČR činil 21,7 %. Podíl exportu na tržbách se od roku 2009 navýšil o 6 procentních bodů na současných téměř 85 %.

Výsledky finálních výrobců

Výroba silničních vozidel stoupla meziročně o 8,2 %, tj. na 1 375 814 kusů silničních vozidel

Výroba osobních automobilů se v roce 2016 v ČR zvýšila u všech domácích výrobců (vyrobeno 1 344 182 kusů)

Významně stoupla výroba nákladních automobilů (vyrobeno 1 326 kusů)

Vyrobeno bylo 4 388 autobusů, 1 228 motocyklů a 24 690 přívěsů a návěsů

V loňském roce, historicky nejlepším pro finální výrobce, jsme si udrželi pozici evropské a světové jedničky ve výrobě autobusů v přepočtu na obyvatele a jsme také 2. největším výrobcem osobních automobilů na světě v přepočtu na obyvatele. ČR je na 5. místě v Evropě a na 15. místě na světě ve výrobě motorových vozidel.

Meziroční nárůst výroby zaznamenali v r. 2016 všichni domácí výrobci osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Vyrobeno bylo 1 344 182 (+8,3 %) osobních automobilů. Náš jediný výrobce nákladních automobilů TATRA TRUCKS a.s. v loňském roce vyrobil 1 326 vozidel, tj. o 56 % více než v roce 2015. Dalším silným segmentem českého automobilového průmyslu zůstala výroba autobusů, vyrobeno bylo 4 388 autobusů. Jediný český producent motocyklů JAWA Moto spol. s r.o. vloni vyrobil 1 228 motocyklů. V roce 2016 bylo vyrobeno celkem 24 690 přípojných vozidel všech kategorií. Výroba přívěsů a návěsů oproti stejnému období loňského roku významně vzrostla o 1 232 ks (+5,3 %).

Vyhlášeny nejlepší podniky automobilového průmyslu

AutoSAP na tiskové konferenci také vyhlásil výsledky 19. ročníku soutěže Podnik roku v českém automobilovém průmyslu. V kategorii firem s počtem zaměstnanců do 250 osob bylo hodnoceno 27 firem, v kategorii firem s počtem zaměstnanců nad 250 osob firem.

Posuzovaly se základní ekonomické výsledky dosažené za rok 2016. Hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií:

hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč / zaměstnanec) a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%) b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na zaměstnance (mil. Kč / zaměstnanec)

Všechna kritéria mají stejnou váhu a konečné pořadí firem je dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií.

Podniky roku 2016 v českém automobilovém průmyslu se staly firmy (v abecedním pořadí):

– firmy s počtem zaměstnanců do 250 osob

GLOBAL ASSISTANCE a.s.

MECAS ESI s.r.o.

TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., organizační složka v České republice

– firmy s počtem zaměstnanců nad 250 osob

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Saar Gummi Czech s.r.o.

ŠKODA AUTO a.s.

Jiří Reichl