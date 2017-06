Jsou už prudké korekce cen akcií věcí minulosti?

Možná jste si ani nevšimli, ale před několika týdny si americký akciový trh prošel korekcí. Nešlo o nic významného. Obvykle se totiž o korekcích píše ve chvíli, kdy akcie oslabí o více než 10 %, ale sedmnáctého května index DJIA odepsal jen 1,8 %. Někteří analytici ale i takový mírný posun vnímali jako důkaz změny v psychologii trhu, kterou vyvolává neschopnost Donalda Trumpa prosadit slibované změny v daňovém systému, jenže už následující den si akcie připsaly znatelné zisky, píší LATimes.



Dlouhodobější vývoj nás tak spíše vede k úvahám, zda se větší korekce akciového trhu náhodou nestaly minulostí. Podobný optimismus je hodně nebezpečný, což ukazuje třeba případ známého ekonoma Irvinga Fishera. Ten v roce 1929 hovořil o tom, že akcie dosáhly nového stavu dlouhodobě vysokých cen. Třináct dní poté se ale trh propadl. Jenže stejně nebezpečný je nadměrný pesimismus. BusinessWeek například v srpnu 1979 citoval řadu analytiků a investorů, kteří hovořili o „smrti akciového trhu“. A podívejte se, kam se „mrtvé“ akcie od té doby dostaly.



I pesimisté musí uznat, že v posledních letech vykazuje akciový trh podivuhodnou odolnost. Joshua Brown z Ritholtz Wealth Management na to poukazoval již v roce 2014 a tvrdí, že příčinou mohou být změny v chování velkých finančních institucí. Ty se totiž přesunuly od tradingu k aktivitám, které generují poplatky. „Starý investiční model stál na neustálé snaze tlačit investory do tradingu. Dnes je prioritou správa aktiv,“ říká Brown. Výsledkem těchto změn je to, že „každý pokles cen je vnímán jako příležitost k nákupu“.



Brown dodává, že růst akcií podporují i demografické změny a zejména delší očekávaná délka života u generace babyboomu: „Třicetiletou dobu důchodu nelze financovat tím, že budete držet hotovost a dluhopisy.“ Investor ovšem varuje, že nic z toho neznamená, že by akcie byly vůči korekcím imunní. Popsané trendy ale podle něj nebudou trvat věčně. Všichni dobře víme, že je dobrým zvykem trhu bořit všechna očekávání, a to dokonce i během několika málo dní. Koneckonců nové tisíciletí už přineslo dva medvědí trhy. Lidé ale chtějí vědět, co se děje, a Brown říká, že na jeho teorie se jej klienti ptají neustále.



Níže uvedený graf ukazuje vývoj indexu S&P 500 po roce 2008. Je z něj zřejmé, že proběhlé korekce byly v tomto období mnohem slabší než propady, kterými si trh procházel v předchozím období: