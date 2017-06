12.h - Evropa lehce klesá, nervozita před UK volbami narůstá, ropa vyčkává, BCPP lehce v minusu

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne lehce oslabují. Nervozita před britskými předčasnými volbami narůstá a investoři vyhlíží rozhodování ECB. Sektor bank je hlavním strůjcem negativní nálady.Vývoj těsně před britskými volbami vzbuzuje obavy, jestli předčasné volby splní účel, se kterým je premiérka Mayová vyhlásila, tedy posílit její pozici. Zatím se zdá, že by mohla svou pozici spíše oslabit ne-li přímo ztratit a to by dále zamotalo už tak dostatečně zašmodrchanou motanici kolem Brexitu , což je vnímáno investory velmi negativně. Všichni chtějí co nejhladší odloučení od eurozóny bez zbytečných vášní, komplikací a políčků nicméně zatím se děje spíše pravý opak. Euro přišlo o ranní posílení vůči dolaru euru v blízkosti včerejšího závěru nad 26,3. Ropa dopoledne nejistá. Katar oznámil, že je připraven jednat a urovnat roztržku s šesticí blízkovýchodních lídrů. BCPP dopoledne lehce oslabuje, aktivita investorů je po včerejším dopoledním výpadku stále ještě velmi nízká. 4 z 5 hlavních titulů mírně ztrácejí v čele s KB a Monetou, jedinou rostoucí je Erste Ve druhé linii se lehce daří Unipetrolu , který vyhlíží přetahovanou hlavních akcionářů o kontrolu nad společností. Posun nad 121 Kč si připisují akcie Fortuny po včerejším výroku představenstva, že ani vylepšená nabídka Forbetu není adekvátní.