O2 v půlce června přihodí k tarifům více dat

Operátor O2 přidá v polovině června k neomezeným tarifům Free více dat. Nabídne tarif se šesti GB dat za 849 Kč měsíčně a program s 20 GB za 1699 korun. Vedle toho rozšíří rodinný tarif o možnost zdvojnásobení objemu dat na osobu. Firma to dnes sdělila v tiskové zprávě.



O2 zároveň zachová neomezený základní tarif Free s 1,5 GB dat za 749 korun. Ten podle zástupců firmy využívá nejvíce zákazníků a většina z nich využije méně než 80 procent měsíčního datového objemu.





"Třetina našich zákazníků stále nevlastní chytrý telefon, a proto pouze volají a posílají SMS. Takoví zákazníci namísto velkého objemu dat v tarifu uvítají nižší telekomunikační účet. Nejvhodnější je tak pro ně náš tarif FREE O2 60, který jako jediný na trhu nabízí za nízkou cenu 349 Kč měsíčně neomezené volání a SMS v rámci sítě O2," uvedla ředitelka mobilního segmentu O2 Silvia Cieslarová.Nedávno představený rodinný tarif O2 Spolu, který za 666 korun měsíčně pro jednoho nabízí neomezené volání, SMS a tři 3 GB mobilních dat a k tomu digitální televizi O2 TV, se rozšíří o možnost získat za 100 Kč na osobu dvojnásobek dat, tedy šest GB. Přibude také varianta s deseti gigabajty mobilních dat a 300 minutami mezinárodního volání. Ta bude stát 966 korun na osobu.Vodafone zavedl v květnu nový cenový program pro koncové zákazníky i firmy Red Naplno s neomezeným voláním za 777 Kč s pěti GB dat, další obsahuje deset GB za 1077 Kč a poslední za 1777 Kč 20 GB. T-Mobile od dubna v rámci pěti cenových programů poskytuje za paušál od 499 do 2499 Kč neomezené volání do všech sítí a datové limity od 500 MB do 60 GB.Na operátory se na začátku roku snesla kritika kvůli vysokým cenám tarifů s mobilními daty. Některým uživatelům také vadí rozdíly mezi cenami účtovanými firmám a koncovým zákazníkům. Podle údajů spotřebitelské organizace dTest 18 procent spotřebitelů uvedlo, že preferuje tarif, který by jim nabízel neomezené volání, SMS i data. Na 22 procent uživatelů by uvítalo nabídku sestávající z neomezeného volání a SMS a dva GB dat.