CZE: Zvyšuje aktuální růst mezd šanci na letošní růst sazeb?

Včera byl zveřejněn mzdový růst za 1Q 2017, což je jedna z klíčových informací nejen pro posouzení ekonomického vývoje v ČR, ale i pro úvahy o budoucím nastavení měnové politiky. Mzdy jsou totiž, jako důležitý pro či protiinflační faktor (podle jejich konkrétního vývoje), detailně s ledovány ČNB. Ta pak následně bere jejich současný a očekávaný budoucí vývoj do úvahy při hodnocení inflačních tlaků a nas tavení měnové politiky.

Podle ČSÚ rostly průměrné nominální mzdy v ČR o 5,3% meziročně (reálně to bylo o 2,8%). Číslo je to výrazně příznivé a je jak nad konsensem, tak i nad naší prognózou. Výhled pro mzdový růst je navíc pozitivní.

Vzhledem k tomu, že takto vysoký mzdový růst již může být relativně významným proinflačním faktorem , může to být pro ČNB jeden z motivů k tomu, aby začala uvažovat o možnosti zvýšení sazeb ještě v letošním roce tak, aby se vyšší mzdový růst nepřepsal výrazněji do inflace. Proto se po včerejšku dle nás významně zvyšuje riziko možnosti prvního zvýšení sazeb ještě v letošním roce . Pokud k němu ČNB přistoupí, nečekáme, že by to mělo výraznější dopad na ekonomickou aktivitu (půjde pravděpodobně o zvýšení z 0,05% na 0,25%).

My jsme nyní uprostřed tvorby nové prognózy. Podle naší březnové prognózy by mělo dojít k prvnímu zvýšení až v příštím roce kvůli uvolněné politice ECB a české inflaci, která zpomalí na přelomu letošního a příštího roku. Vedle toho se ale v poslední době výrazněji (než se čekalo) oživila ekonomická situace v eurozóně, mzdový růst v ČR zesílil a ČNB se bojí vysokého růstu cen nemovitostí v ČR. Tyto faktory jdou ve směru dřívějšího růstu sazeb.