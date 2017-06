S výsledky zahraničního obchodu si v dubnu „pohrály“ Velikonoce

Dubnový přebytek obchodní bilance dosáhl jen necelých 11 mld. korun a byl tak skoro o 14 mld. nižší než ve stejném měsíci loňského roku. Neznamená to ovšem, že by se dramaticky změnil doposud pozitivní trend průmyslu, který je největším exportérem, ale spíše můžeme slabší dubnové výsledky připsat na vrub velikonočním svátkům. Přece jen díky nim chyběly tři pracovní dny, což se následně velmi citelně dotklo objemu exportu z ČR. Ostatně nižší export automobilů v době, kdy automobilky nestíhají vyrábět, by tuto hypotézu mohl docela dobře potvrdit.



Zatímco vývoz si vybral velikonoční pauzu, dovoz do ČR pokračuje s nezměněnou intenzitou. Je pravděpodobné, že dovoz do ČR začne ještě rychleji nabírat na síle. Důvodem nebude ani tak rostoucí spotřeba, jako spíše oživení investiční aktivity, které v případě strojních investic dominují dovozy technologií. Předpokládáme proto, že s tím, jak se k investicím opět vracejí tuzemské firmy, poroste automaticky i dovoz. Proto přebytek obchodní bilance odhadujeme maximálně na stejné úrovni jako loni, případně lehce nižší.





Nepředpokládáme, že by se na obchodní bilanci už v dubnu podepsala uvolněná koruna . Vývoj jejího kurzu byl totiž velmi umírněný a nakonec samotný exit z kurzového režimu nebyl pro podniky překvapením. ČNB totiž udělala jen přesně to, co slíbila, že udělá, a poskytla tak firmám dostatečně dlouhý prostor pro to, se na kurzové pohyby dostatečně připravit. Proto by ani dosavadní téměř tříprocentní posílení koruny nemělo přinášet tuzemským firmám zásadnější problémy.