Spotřeba dál táhne ekonomiku nahoru

Ani v dubnu se zájem spotřebitelů nakupovat rozhodně nijak výrazně neměnil.



Obchodníkům tentokrát vzrostly tržby reálně o téměř pět procent a snad jedinou významnější změnou byl tentokrát vyšší zájem o potraviny díky velikonočním svátkům. Jinak i nadále co do zájmu vedou internetové obchody, kterým se v dubnu meziročně zvýšily tržby o skoro 21 %, a tak se jejich podíl na trhu pomalu a jistě sune k 20 %. Dlouhodobě přitom patří tuzemské internetové obchody k nejrychleji rostoucím v Evropě a současně díky zostřování konkurence fungují jako efektivní brzda inflace v české ekonomice.





Na vývoji maloobchodních tržeb je vidět, že lidé pociťují ekonomický růst ČR i ve svých peněženkách. Ostatně to již delší dobu ukazují vysoké hodnoty spotřebitelského sentimentu, který naznačuje docela jasně, že zvýšený růst nákupů v obchodech bude pokračovat i ve zbytku letošního roku. Lidé se navíc díky své lepší a pocitově stabilnější finanční situaci budou více přiklánět k nákupům zboží pro volný čas, elektroniky a osobních automobilů. Současně s poklesem cen pohonných hmot ( PHM ), který se odehrál v květnu a červnu, je pravděpodobné, že opět vzrostou tržby čerpacím stanicím. Citlivost domácností na změnu cen PHM se zdá být docela vysoká.Růst spotřeby zapadá do scénáře, se kterým pracuje i centrální banka. Podporuje ho rychlejší růst mezd , který ovšem není nijak dramatický, aby vyvolal inflační vlnu v obchodech nebo ve výrobě. Růst maloobchodu kolem pěti procent odpovídá současnému výkonu ekonomiky bez vzniku nerovnováh, které by si zasloužily větší pozornost nebo dokonce zásah v podobě vyšších úrokových sazeb.