DOWER-D: Klid před prázdninami nebo před bouří?

Globální obchodování postupně upadá do prázdninové letargie, byť je do prázdnin ještě poměrně daleko. Pokud ovšem nejsou po ruce žádná makrodata, žádné silné ekonomické impulzy nelze se ospalosti na trzích divit. A tak byl v pondělí možná nakonec nejzajímavější tuzemský akciový trh. Nejdříve se kvůli technickým problémům nezačalo ani obchodovat a pak zpráva PKN Orlen ohledně "cavyků" s J&T okolo Unipetrolu, graf 1, vymrštila cenu jeho akcií vzhůru. Nakonec se ale vše v blížící se prázdninové letargii uklidnilo. Byli jsme tak včera svědky "přípravy na prázdniny".





Graf 1, Unipetrol, OS MACD a Bollingerova pásma k 5.6.2017







Teď se ale ještě podívejme do Evropy. Tu, resp. Velkou Británii čekají ve čtvrtek parlamentní volby. Na brexitu nic nezmění, leč mohou ovlivnit způsob, délku a formu rozvodu Velké Británie s EU a forma odluky samozřejmě ovlivní i akciové trhy, přinejmenším evropské. A to ještě nemluvíme o kvapem se blížících francouzských volbách a o zlatém hřebu letošní volební sezóny, nemluvíme-li o českých volbách, podzimních německých parlamentních volbách. Po nich se možná začnou dít věci!



Pražské burze zase hrozí vedle Fortuny i odchod Unipetrolu z jejího parketu. A to nemluvíme o ČEZ, graf 2, okolo kterého se už na červnové valné hromadě, možná strhne bitva o dividendu. Tu odstartoval svým posledním vyjádřením premiér Sobotka, když trvá na dividendě 33 Kč/akcie navržené managementem ČEZ a my víme, že Andrej Babiš požadoval 40 Kč/akcie. Jak se zachová nový ministr financí?





Graf 2, ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 5.6.2017







Ve hře dál zůstává také "dividendová pozice" tuzemského akciového trhu. Stále totiž náš trh řadí do skupiny spekulativně zajímavých trhů. Na tuto okolnost upozorňujeme na Dower.cz už dlouho a teď se přidal i portál Peníze.cz: "Ceny akcií na pražské burze posledních deset let moc nerostou, ale podniky vyplácejí tučné dividendy. Průměrný dividendový výnos českého akciového trhu byl v uplynulé dekádě 4,5 procenta ročně. Hodnota indexu PX se sice už osm let plahočí kolem stejné úrovně, po zohlednění dividend by se ale hodnota investice do českých akcií pomalu blížila úrovni z roku 2007". Přesný postřeh.

DOWER-D