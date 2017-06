Souhrn 5.6. - Evropa nejistá, euro nakonec slabší, ropa klesá kvůli Blízkému východu, BCPP po problémech v mírném plusu, Uni nad 280 Kč

Burza již funguje - dopolední problémy vyřešeny

Pražská burza vstoupila do nového týdne díky dopolednímu výpadku s velmi malou likviditou a mírným růstem.Evropské akciové trhy zaznamenaly na úvod 23. týdne smíšené výsledky. Čeká se na rozhodnutí a komentáře ECB v půlce týdne a další pozornost se věnuje především víkendovému dalšímu teroristickému útoku v Londýně a firemním zprávám.Od ECB se očekává naznačení dalšího vývoje její měnové politiky. Víkendový úrok v Londýně zasáhl především sektory navázané na cestovní ruch a zvýšil obecnou míru nejistoty a nervozity investorů před předčasnými volbami. Útoky by mohly dále oslabit pokulhávající vládní stranu premiérky Mayové a celkově dále zašmodrchat "to zpropadené" rozhodnutí Britů o Brexitu Výrazný propad akcií Banko Popular neprospěl finančnímu sektoru.US trhy v úvodu svého obchodování nejisté. Indexy se pohybují blízko svých historických maxim. Euro v první polovině dne vcelku klidné vůči dolaru , ale ve druhé půlce lehce ztrácelo. Libra i přes nebo kvůli víkendovým útokům a předvolebním souvislostem silnější k euru Koruna dnes okoštovala krátce cenovou úroveň pod hranicí 26,3, což jí prozatím stačilo a většinu dne strávila zpět nad touto nejnižší úrovní od konce intervencí. Ropa se snažila dopoledne o růst kvůli růstu napětí na Blízkém východě, ale později se rozšířily obavy, že tyto problémy by mohly ohrozit snahy a dohody OPECu a hlavních spojenců ohledně regulace jejich těžby, což poslalo ropu do výraznější korekce. BCPP se potýkala v průběhu dopoledne s technickými problémy a naskočila až k polednímu. Takový start týdne se projevil velmi slabou likviditou a povětšinou pouze malými změnami. Neplatilo to až toliko pro akcie Unipetrolu , jež silně rostly v reakci na zprávy o yva6ovan0 nabídce PKN Orlenu minoritní skupině J&T na odkup jejich akcií . Z pohledu trhu pak dobrou náladu podpořila zpráva samotné J&T, že je připravena s Orlenem jednat a to i v obráceném gardu, že by ona odkoupila jeho majoritní podíl. Zdá se tedy, že o titul je enormní zájem ze strany obou hlavních akcionářů, což by mohlo ve finále potenciálně vykouzlit nejeden úsměv na straně ostatních akcionářů.