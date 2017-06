ČEZ: Pokud se bude stavět, tak v Dukovanech. Nepůjde o zisk, ale o strategický zájem státu

Podle šéfa nově vzniklé jaderné divize ČEZu Bohdana Zronka by se v případě, že padne rozhodnutí o dostavbě nových jaderných bloků, stavělo v Dukovanech. Podle Zronka se dostavba neobejde bez podpory státu a rozhodnutí by mělo padnout nejpozději za příští regulérní vlády.Dukovany jsou výrazně starší než sesterský Temelín a jsou v provozu již od roku 1985 oproti 2002 u druhého jmenovaného.Dukovany provozují 4 reaktory každý o 510 MW výkonu. Odstaveny z provozu by tyto bloky měly být po 50 letech provozu, což vychází na roku 2035-37.Podle Zronka by se mělo rozhodnutí o nových blocích mělo brát spíše jako strategické a s jasnou podporou vlády. Mělo by jít především o veřejný zájem bez hledání ekonomické návratnosti, jež je za současných podmínek nereálná.