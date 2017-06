PIMCO: Prodali jsme všechny italské dluhopisy. Výnosy nekompenzují politická rizika

Jeden z největších správců aktiv, investiční společnost Pacific Investment Managament (PIMCO) spravující celkově aktiva v objemu cca 1,5 biliónu USD , oznámil, že se zbyvil všech italských dluhopisů ve svém zdržení. Důvodem je skutečnost, že příliš nízké výnosy (cca 2%) těchto dluhopisů nedokážou dostatečně kompenzovat rostoucí politické riziko v zemi. Ještě před 2 lety fond italské dluhopisy favorizoval.PIMCO reaguje svým prohlášením na komentáře JPMorgan Chase a Barclays o rostoucím riziku předčasných voleb v zemi, jež by se mohly konat už letos na podzim. Na to, že Itálie by mohla být hlavním epicentrem evropských problémů v blízké budoucnosti poukazovali dříve také analytici Bank of America a Deutsche Bank Podle analytiků PIMCO se možnost, že by Itálie mohla vypadnout z eurozóny nejeví jako až tak nesmyslná či nemožná myšlenka.Hlavní italské politické strany se na konci minulého týdne shodly na úpravách volebního práva, jež by usnadnily vyvolání předčasných voleb. Ty řádné jsou naplánovány na začátek roku 2018. Hnutí Five Star, které se přetahuje s vládními Demokraty na hranici 30procentní podpory o post politického lídra v zemi počítá s vyhlášením referenda o setrvání Itálie v eurozóně. Analytici se přitom obávají, že čím dříve by volby přišly, tím větší podporu by hnutí získalo.Výnosový spread mezi italskými a německými desítkami v souvislosti s politickým vývojem v zemi narostl v minulých dnech na 198 bazických bodů a je na svém 4měsíčním maximu.