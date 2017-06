Pět trendů, které by investorům neměly uniknout

Na globálních trzích je nyní patrno několik trendů, kterým by investoři měli věnovat pozornost. Prvním z nich je pokles medvědích sázek hedge fondů na euro. Tyto sázky se dostaly na nejnižší úroveň za poslední tři roky. Tento posun v chování investorů nastal zejména poté, co ve francouzských prezidentských volbách zvítězil Emmanuel Macron a přispělo k němu i posílení ekonomické aktivity v Evropě. Investoři ale zároveň hovoří o budoucích hrozbách, které by mohly euru přitížit. Mezi ně patří zejména možnost předčasných voleb v Itálii, které by testovaly odolnost kontinentu vůči populistickým politickým stranám.



Vývoj čistých pozic na euru u takzvaných zapáčených fondů shrnuje následující obrázek:

Druhým významným trendem je rozšiřující se mezera mezi vývojem na americkém akciovém trhu a vývojem indexu ekonomických překvapení (Citi economic surprise index). Peter Tchir z Brean Capital tvrdí, že tento vývoj si zaslouží pozornost, protože ekonomická data v posledním měsíci opakovaně zaostávají za očekáváním a k tomu se přidává rostoucí pesimismus ohledně Trumpovy ekonomické politiky. Index S&P 500 se ale posouvá na další historická maxima. Pomáhá mu vysoký očekávaný růst zisků a zejména velké technologické společnosti. U nich investoři věří, že dokážou zlepšovat své hospodaření i v horším ekonomickém prostředí.



Druhý graf porovnává vývoj indexu S&P 500 s indexem ekonomických překvapení. Většinou se oba pohybují stejným směrem, ovšem v posledních týdnech došlo k prudkému poklesu indexu, zatímco akcie stoupají výš:

Za třetí, Goldman Sachs poukazuje na to, že 52 % vzájemných fondů zaměřujících se na velké společnosti dokázalo v letošním roce svou návratností pokořit trh. Pokud bude tento trend pokračovat, bude to od roku 2009 poprvé, co více než 50 % fondů dokázalo dosáhnout návratnosti vyšší, než je návratnost celého trhu. Minulý rok se to podařilo pouze 19 % fondů.



Čtvrtým trendem je pokračující expanze rozvah významných centrálních bank. Fed by sice podle očekávání měl pokračovat ve zvyšování sazeb a čeká se i pokles velikosti jeho rozvahy. A ECB začala snižovat objem nakoupených aktiv. Jak ale ukazuje třetí graf, podpora trhů ze strany centrálních bank zůstává stále obrovská a může jít o jeden z hlavních faktorů, který udržuje ceny akcií na současných úrovních.

Poslední oblastí, kterou by investoři neměli opomíjet, je pokračující averze vůči takzvaným hraničním trhům. Letos sice teče hodně peněz na rozvíjející se trhy, ale ne na trhy hraniční, kam patří například Argentina, Pákistán, Vietnam, Maroko či Nigérie. Většina z nich se nachází v Africe a právě postoje investorů k tomuto kontinentu určují, jak vypadá tok peněz na hraniční trhy. Argentině a Pákistánu by mohl pomoci plánovaný přesun těchto zemí do indexu MSCI, který pokrývá rozvíjející se ekonomiky.



(Zdroj: Financial Times)