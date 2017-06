Český trh práce je pořádně vyluxovaný

ECB se nedávno pozastavila nad skutečností, že mzdy v eurozóně rostou pomaleji, než by odpovídalo poklesu nezaměstnanosti pozorovanému tamtéž v poslední době. Jako možný důvod uvedla, že vedle lidí vyhovujících definici nezaměstnanosti se na trhu práce nebo v jeho „sousedství“ pohybuje také řada lidí, kteří tuto definic splňují jen částečně. Jsou to lidé, kteří práci nehledají, nebo do ní nemůžou hned nastoupit, nebo pracují na kratší úvazek, než by chtěli.

Podle údajů eurostatu bylo v roce 2016 v těchto třech kategoriích „skoro-nezaměstnanosti“ 9,4 % lidí ve věku 15-74 let. Klasická nezaměstnanost byla kolem 10 procent, takže součet klasické a skoro-nezaměstnanosti byl v blízkosti 20 procent. A to už je číslo, v jehož stínu žádný velký nárůst mezd čekat nelze. Naproti tomu v Česku bylo loni v uvedených třech přihrádkách skoro-nezaměstnanosti podle eurostatu jen asi 1,6 procenta (v následujícím grafu jde o součet všech tří barevných pruhů). Součet s klasickou zaměstnaností je pak pod 5 procenty. Tlak na růst mezd by tedy v Česku měl být ve srovnání s eurozónou výrazně vyšší. A ze zmíněné statistiky plyne ještě jedno zajímavé zjištění. Co se týče konkrétně lidí zaměstnaných na zkrácený úvazek, v eurozóně touží po delším úvazku zhruba pětina z nich, kdežto v Česku jen asi desetina. Tento rozdíl lze interpretovat různě. Například tak, že je v souladu s velmi nízkým rozšířením zkrácených úvazků v ČR (jejich podíl na celkové zaměstnanosti ve výši 5,7 procenta je v rámci EU čtvrtý nejnižší): nabídka zkrácených úvazků je v Česku tak malá, že ji ve větší míře – oproti eurozóně – pokryjí ti, u kterých zaměstnavateli nehrozí, že na něj budou útočit s požadavkem na větší úvazek.





Michal Skořepa