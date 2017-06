Krugman: Čínská hedvábná stezka je velká věc a z USA už je možná autoritářský stát

Zdá se, že na globální úrovni dochází k významnému přelomu. Čína chce vybudovat novou hedvábnou stezku. Očividně jde o pokus zvýšit její politický vliv ve světě a pomoci domácímu exportnímu odvětví. Pro celkové hodnocení ekonomických dopadů tohoto kroku bychom potřebovali hodně času, je tu ale jeden prostý mechanismus, kterému bychom měli věnovat pozornost.



Představme si nějakou ekonomickou aktivitu, která se vyznačuje velkými úsporami z rozsahu. U ní je velmi výhodná centralizace – přesun výroby do jednoho místa, které pak dodává zboží na různé trhy. Jenže jak toto místo vybrat? Představme si tři místa, z nichž každé má stejné transportní vazby na zbylé dvě. V takovém případě nemá žádné z nich výhodu. Pokud ale situace vypadá jako na následujícím schématu, kde má místo C lepší vazbu s oběma zbývajícími, má tato lokalita jednoznačnou výhodu:





Čína se v tuto chvíli nachází spíše v pozici místa A či B. Její zboží je dopravováno na zahraniční trhy zejména loděmi. Pokud ale dokáže dopravní vazby významně zlepšit, dostane se do pozice třetí lokality. Jinak řečeno, jestliže přes střední a jižní Asii povedou kvalitní dálnice, Čína se posune směrem ke středu globální ekonomické aktivity. Pak bychom ji mohli opět nazývat Říše středu. Zatím nemám představu, jakých rozměrů by vše mohlo dosáhnout. Už nyní je ale jasné, že tu hovoříme o významné strategické změně.



A jak to mezitím vypadá v USA? Podívejme se na několik posledních zpráv: Trump požadoval oddanost od Jamese Comeyho. Ne oddanost k funkci prezidenta, ale k jeho vlastní osobě. Trump také v televizním rozhovoru přiznal, že Comeyho vyhodil, aby zabránil dalšímu vyšetřování ruského vlivu na výsledky prezidentských voleb. Média také přinesla informace o tom, že jedna žena byla zatčena proto, že se smála jednomu z Trumpových lidí. Jiný z jeho lidí zase chválil policii za to, že zatkla novináře, který na něj křičel své otázky. A republikáni v Kongresu nejeví nejmenší známky toho, že by s tím vším hodlali něco dělat.



Stal se tedy z USA autoritářský režim, kde silové složky slouží svému vůdci a ne ústavě? Pokud někdo režim zesměšňuje či jej pouze zpochybňuje, jde ve Spojených státech o zločin? Odpověď zatím neznáme. Budoucí historikové ale budou možná rok 2017 označovat za bod, kdy zemřela americká demokracie.



Autor: Paul Krugman



I(Zdroj: NYTimes)