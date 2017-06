Wall Street Closing Bell & výhled na 5. 6. 17

Grant Capital a.s. / Nejlepší spojení s akciovými trhy



Závěr týdne byl pro trhy opět ziskový a hlavní indexy si připisovaly přibližně tři desetiny procenta, technologický Nasdaq posílil o osm desetin procenta.Začátek dne byl mírně rozpačitý po slabším než předpokládaném přírůstku pracovních míst mimo zemědělství. Míra nezaměstnanosti o desetinu procenta klesla k hodnotě 4,3 %. Poté, co trhy vyhodnotily data tak, že by nemusela vést FED k oddálení navýšení úrokových sazeb , posunuly se indexy opět k novým maximům. Dnes se dařilo všem sektorům, nejvíce sektoru průmyslového zboží, kromě sektoru základních materiálů, který poklesem sedm desetin procenta doplatil na další pokles ceny ropy , která v průběhu dne klesla pod cenu 47 USD za barel, končila však u 47,6 USD . Dnešní slabší než očekávaná data však oslabila dolar , který se na páru s eurem v závěru dne obchodoval u hodnoty 1,1270. Díky klesajícímu dolaru si polepšilo zlato a to k 1280 USD za unci.V pondělí zůstanou uzavřeny trhy v Německu a Amerika zveřejní indexy PMI, vývoj podnikových objednávek a produktivitu mimo zemědělství.Na modelovém portfoliu nedošlo k žádné změně.Podrobnosti o modelovém portfoliu naleznete na adrese: