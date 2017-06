Gates chce zdanění robotů vykonávajících lidskou práci. EU to kategoricky odmítá

Zakladatel Microsoftu a aktuálně jeden z nejbohatších lidí na Zemi Bill Gates míní, že by měla být zdaněna práce robotů vykonávajících prokazatelně lidskou práci.Představitelé EU v tomto ohledu naznačují, že takovou myšlenku rozhodně a v žádném případě nepodporují.Podle Gatese by zdanění práce robotů vykonávajících lidskou práci bylo logické, protože kdyby ji vykonávali lidé jejich práce by určitě zdaněna byla.Gates také spolu s dalšími světovými lídry podnikatelského prostředí jako jsou Elon Musk ( Tesla ) nebo třeba Marc Zuckerberg ( Facebook ) podporují myšlenku na zavedení institutu Univerzálního minimálního příjmu (UBI), který by dostávali v jednotné výši všichni obyvatelé konktrétních zemí bez rozdílu jejich postavení a toho, jestli pracují či nikoli.Ani tuto myšlenku EU nijak zvlášť neadoruje a nepodporuje s tím, že na ni ještě nedozrál čas.Evropští představitelé zároveň poznamenávají, že vlády nebo celý systém by se měl nastíněnými otázkami seriózně zabývat a hledat jejich řešení s dostatečným předstihem.