Americká data mohou být dobrá, ale dolar optimismu nepropadá

Pátek přináší hned zkraje dne výrazné zisky evropským akciím. Na druhou stranu ale nevidíme nějaký odliv poptávky od dluhopisů nebo zlata. Dolar na hlavních párech nevykazuje velké změny a víceméně drží své včerejší zisky. Eurodolar se obchoduje na 1,1220, dolar-jen na 111,50.



Vývoj na trzích pravděpodobně odráží optimismus o dnešních amerických číslech z trhu práce. Důvod dala včerejší zpráva ADP, po které to vypadá na další výrazný přírůstek nových pracovních míst. Efekt zprávy se ale také hodně odvíjí od mezd, které je proto třeba dávat velký pozor.



Právě mzdy budou částečně za tím, že se i přes očekávaný slibný vývoj zaměstnanosti nemění očekávání o sazbách Fedu. S červnovým zvýšením se počítá jako s hotovou věcí, ale pro zbytek roku se trh stále kloní spíše ke stabilitě. Červnové zvýšení by tedy podle převažujícího názoru bylo letos i poslední. Z toho pramení stabilita výnosů, kterým se nechce vzhůru.



Česká měna se tlačí k 26,30 společně s příznivými podmínkami na hlavních trzích. Nová česká data důvody k novým ziskům nedávají, neboť HDP zůstal bez revize. I tak ale čísla aspoň ujišťují o dobrých výkonech ekonomiky a nebrzdí korunu, která by zřejmě mohla mít problémy jen v případě nějaké korekce ve světě.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:15 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.3246 -0.0277 26.3290 26.3162 CZK/USD 23.4591 -0.0911 23.4690 23.4250 HUF/EUR 308.0639 0.0369 307.8200 307.5400 PLN/EUR 4.1912 -0.0191 4.1929 4.1856

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6492 0.2345 7.6549 7.6366 JPY/EUR 125.1360 0.1809 125.3194 125.0570 JPY/USD 111.5090 0.1005 111.7150 111.4680

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8718 0.1585 0.8731 0.8698 CHF/EUR 1.0896 -0.0041 1.0896 1.0890 NOK/EUR 9.5042 0.3392 9.5065 9.4791 SEK/EUR 9.7531 0.0678 9.7545 9.7526 USD/EUR 1.1222 0.0553 1.1229 1.1210

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3552 -0.0136 1.3561 1.3524 CAD/USD 1.3540 0.1898 1.3543 1.3485

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



