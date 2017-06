VIG - Akumulovat s cílem 27 EUR - Očekávání vyšších úrokových výnosů posune akcie vzhůru

Zvyšujeme doporučení na akcie VIG na „Akumulovat“ s cílovou cenou 27 EUR (před uvedením do revize byla cílová cena 19,5 EUR). Odhadovaný růst ceny by neměl ani tak přijít z lepší výkonnosti VIG v rámci svého sektoru, jako spíše z posunu sektoru jako celku směrem vzhůru.

Tento předpoklad je založen mimo jiné na očekávání rostoucích úrokových výnosů. Tento výhled zlepšil tržní sentiment vůči pojišťovnám již ke konci roku a zažehl akciové rally napříč segmentem. Ve srovnání s ostatními sektory jsou navíc pojišťovny podhodnoceny, což dále zvyšuje pravděpodobnost růstu ceny akcií.

Z fundamentálního pohledu je zřejmé, že prostředí nízkých úrokových sazeb klade velký tlak na výsledky celého segmentu a VIG není v tomto výjimkou. Čísla z prvního čtvrtletí jsou zavádějící, jelikož do nich vstupuje efekt plné konsolidace bytových družstev ze třetího čtvrtletí 2016.

Ve výhledu očekáváme tlak na výsledky z investičních aktivit. Na druhou stranu očekáváme, že by se měl výsledek technického účtu zlepšovat a kompenzovat tak výpadky příjmů investičního portfolia. Růst zisku z oblasti neživotního pojištění byl v prvním čtvrtletí solidní a na jeho další vývoj bude upřena pozornost.





Neživotní pojištění motorem růstu

Očekáváme, že VIG dosáhne svého vytyčeného cíle 450-470 mil. EUR na úrovni zisku před zdaněním v roce 2019. Domníváme, že vytyčený výhled je zbytečně konzervativní a náš odhad zisku před zdaněním pro rok 2019e je 481 mil. EUR, tedy nad horní hranicí cíle. V roce 2017e by podle našich odhadů měl zisk před zdaněním dosáhnout 434 mil. EUR (meziročně +6,6%). Tento nárůst je tažen především plnou konsolidací bytových družstev.