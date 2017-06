Vypálí Poláci rybník Monetě a Komerčce? / BIG EXPERT - akcie: týden od 29. 5. 2017

Finančními kuloáry se šíří domněnka, že italská bankovní skupina UniCredit prý zvažuje prodej části svých aktiv v Česku a na Slovensku. Dosavadní spekulace hovořily o tom, že mezi možné zájemce patří Komerční banka či Moneta Money Bank. Co kdyby tu ale byl další zájemce, a to z Polska? Kupoval by levně, či draze?

"Pokud se jakýkoliv velký hráč plánuje stáhnout z českého trhu, jsme připraveni zahájit jednání," řekl v rozhovoru pro list Puls Biznesu šéf polské bankovní jedničky Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski (PKO) Zbigniewa Jagiella. Podle něj je české prostředí, ve srovnání s tím polským, stabilní, koncentrované a především bez cenových válek.

V tomto směru se nejde neubránit myšlence, že by banka PKO mohla hypoteticky "sáhnout" po české pobočce UniCredit. V tomto směru je jasně vyslovenou podmínkou velikost. Vzhledem k tomu, že je UniCredit čtvrtým největším subjektem na českém bankovním trhu - se ziskem šest miliard korun za rok 2016 - rozhodně se nejedná o žádného "prcka". Zajímavě se pak jeví i její zaměření, které se týká firem i fyzických osob, a to jak v oblasti úvěrů a akvizic, tak i komerčních nemovitostí.

Šéf PKO v rozhovoru dále řekl, že v rámci Polska se chtějí zaměřovat především na oblast leasingu a asset management. Česká UniCredit má svou leasingovou divizi a v rámci investic zprostředkovává například podílové fondy. Oba tyto segmenty nejsou jejím primárním zdrojem zisku, existuje u nich však další prostor pro expanzi, což by Poláci mohli celkem uvítat.

Spekulaci o možném nákupu v Čechách pak podtrhuje i fakt, že PKO dle slov vlastního šéfa nevidí na polském trhu příliš atraktivních aktiv.

Čekání na příležitost

Zbigniew Jagiell v rozhovoru dále řekl, že jeho banka čeká na tu samou příležitost, která v Polsku vznikla na konci minulého roku. Tehdy se italská "matka" UniCredit rozhodla prodat 32,8% podíl v polské společnosti Bank Pekao. Ve výsledku tento subjekt prodala za více než 10 miliard zlotých, a to pojišťovací společnosti PZU a státnímu fondu PFR.

Prodej Pekao tehdy proběhl při ocenění na úrovni 15násobku ročního zisku. Aktuální situace je o něco lepší. Poslední data totiž ukazují, že ocenění evropských bankovních aktiv dosahuje 12,5násobku ročního očekávaného zisku. Další důvod proč nakupovat?

Kdo by mohl zvítězit

V souvislosti s převzetím české UniCredit by mohla mít jak Komerční banka, tak i Moneta problémy s financováním. První zmiňovaná by mohla navíc narazit na domácího regulátora. Po sloučení by totiž vznikl vzhledem k aktuálnímu stavu doslova bankovní kolos s dominantní převahou nad všemi ostatními subjekty. Moneta by pak kvůli své "nehospodárnosti" (například výplata dividend na úkor investic) a vyšší rizikovosti také nemusela být vhodným kandidátem.

V rámci výše zmíněného by byl vstup polské PKO na českých trh z mého pohledu preferovaným scénářem. Jak v případě Komerční banky, tak i Monety totiž existují poměrně velká "ALE", která samotnému dealu hází pomyslné klacky pod nohy. Na druhou stranu, nikdy neříkejme nikdy…

Radek Pavlíček, Roklen360

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 29. 5. 2017.

Odhad pro období od 29. 5. do 26. 6. 2017 (1 měsíc)

Odhad pro období od 29. 5. do 27. 11. 2017 (6 měsíců)

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia