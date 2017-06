12.h - Evropa roste díky silným makrům z USA, Trumpovo NE klimatické dohodě působí jen na energie, ropa odepisuje přes 2%, BCPP v plusu

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne silněji posilují. Trumpovo NE podpoře pařížské klimatické dohodě ovlivňuje negativně pouze energetický sektor. Zbylé sektory se vezou na pozitivní vlně včerejších údajů z US soukromého sektoru naznačujících akceleraci tamní ekonomiky ve 2Q roku. Zdá se, že hlavní světový motor běží opět na poměrně slušné otáčky, což je příslibem pro lepší globální výsledky. Euro dopoledne lehce posiluje k dolaru euru osciluje kolem včerejšího závěru. Ropa dnes výrazněji oslabuje v reakci na včerejší Trumpovo odmítnutí klimatické dohody. Pokles podporují také údaje o růstu amerického ropného vývozu v uplynulém týdnu na 1,3 mbd a také komentáře z Ruska o tom, že země bude OK i při cenách kolem 40 USD za barel s tím, že vidí rizika budoucího poklesu cen na trhu. BCPP dopoledne následuje obecného evropského příkladu. Proti oslabujícímu ČEZu se staví zájem o banky. ČEZ reaguje negativně na obecný evropský vývoj v sektoru a také na prohlášení Pavla Tykače, že už nemá dále zájem o elektrárnu Počerady. Ta bude v dohledné době potřebovat investice do potřebné rekonstrukce.