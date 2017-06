Růst ekonomiky zůstává v režii průmyslu

I podle zpřesněného odhadu česká ekonomika v prvním čtvrtletí vzrostla o 1,3 % oproti čtvrtému kvartálu loňského roku a meziročně o 2,9 %. Nekonalo se tedy žádné překvapení v podobě zpřesňování čísel, a tak překvapit mohla už jen struktura ekonomického růstu.



Jednoznačně se potvrdilo očekávání, že růst ekonomiky stojí především na spotřebě domácností a exportu. K růstu přispěla svým utrácením i vláda. Příznivá situace na trhu práce, respektive rekordní zaměstnanost spolu s růstem mezd podporuje spotřebu domácností, která roste o necelá tři procenta. Není to tedy žádný neudržitelný boom spotřeby, ale docela umírněné a navíc i stabilní tempo. Domácnosti však nejenom více spotřebovávají, ale také investují, což je nakonec vidět na pokračujícím růstu investic do bydlení, navzdory soustavnému nedostatku nových bytů.



A jak napovídají čísla, podařilo se zlomit negativní trend investic firem. Po loňském propadu totiž rostou strojní investice a potvrzují se tak dřívější průzkumy mezi podniky, které tento vývoj docela dobře předpověděly. Současně je asi možné spekulovat, že jde především o investice do obnovy a oprav, protože dovoz touto investiční aktivitou až tak ovlivněn nebyl. Zatímco v případě soukromých investic lze hovořit o oživení, u veřejných investic by takové hodnocení bylo velmi předčasné. A jak už včera naznačily výsledky rozpočtu za květen, ani ve druhém čtvrtletí se toho zatím příliš nezměnilo.



Českou ekonomiku táhne i nadále vzhůru především zpracovatelský průmysl a konkrétně jeho nejúspěšnější obory, tedy výroba osobních automobilů a produkce elektrických zařízení. Nakonec jsou to především automobilky, které výrazně zvyšují export z ČR a podílejí se tak na zvyšování přebytku obchodní bilance. Průmyslu následně sekundují i některé služby a náznak obratu je konečně patrný i ve stavebnictví.







Nejnovější data o vývoji české ekonomiky ukazují, že tuzemské hospodářství prožívá příznivé období solidního růstu spojeného s rekordně nízkou nezaměstnaností, rekordní produkcí automobilového průmyslu a umírněnou spotřebou. Ekonomický růst má i nadále poměrně solidní základy, byť se z velké části odvíjí od pozitivního vývoje u hlavních obchodních partnerů ČR. Navíc nestojí na extrémně přehnané spotřebě, a proto si od něj nemůžeme „slibovat“ ani nadměrné inflační tlaky.