Trump: USA vystupují z pařížské klimatické dohody

Zprávou dne je rozhodně vystoupení Spojených států z pařížské klimatické dohody. Vystoupení bylo očekáváno, přesto vzbudilo silnou reakci z obou stran. Důvody vystoupení? Klimatická dohoda podle Trumpa není o ochraně životního prostředí ale o tom, jak poškodit USA. Donald Trump podpořil toto tvrzení mnohými čísly, které se snaží vyčíslit negativní dopady na ekonomiku: ztráta 2,7 milionu pracovních míst a několika bilionu dolarů do roku 2025. To prý Trump nemůže dovolit, když ho volili lidé Pittsburghu a ne Paříže . Dobrá tedy… neberme v potaz, že drtivá většina obyvatel Pittsburghu volila Clintonovou a soustřeďme se na samotná čísla. Jsou převzata od konzervativního Think tanku, který je složen z republikánů a představitelů různých průmyslových odvětví. Problém těchto čísel je, že vůbec nebere v potaz jakékoliv benefity z redukce emisí a nových technologií. V konečném důsledku se USA zařadí mezi Sýrii a Nikaraguu. To jsou jediné státy OSN, které dohodu nepodepsaly. A reálný dopad do ekonomiky? Zatím minimální. USA totiž nemohou odstoupit až do roku 2019 a musí dát oznámení s ročním předstihem. Tedy nejdříve v roce 2020, tj. na samém sklonku svého prvního prezidentského období. Jakákoliv negativa (ale i pozitiva se ho tak nemusí vůbec týkat. Ach ten problém politických cyklů.