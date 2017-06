Deficit rozpočtu? Těžko hledat pozitiva. Kdy jindy generovat přebytek, když ne teď?

Státní rozpočet s končil v květnu s deficitem 18,7mld Kč. V dubnu 2017 vykázal přebytek 6,3mld a v loňském květnu byl přebytek 22,4mld. Data beru jako negativní překvapení. Hlavním důvodem rozdílu mezi loňským přebytkem a letošním schodkem jsou fondy z EU. V loňském roce totiž ČR dostala výrazné platby, které souvisely se silnými veřejnými investicemi z roku 2015 (vláda je předfinancuje a pak za ně dostane z EU finance).

Upřímně jsem k tomu, abychom vzali včerejší data jako pozitivum, dost skeptický a to ze dvou důvodů. Zaprvé, česká ekonomika je v kladné fázi cyklu, HDP roste o 3%, zvyšují se daňové příjmy a klesají výdaje na některé sociální dávky (například nezaměstnanost je rekordně nízká). To, že jsme v deficitu není z mého pohledu úplně OK, protože bychom neměli čekat, že by česká ekonomika mohla vykázat za střednědobého pohledu nějaký výrazněji vyšší růst HDP. A pokud nejsme schopni vytvářet přebytek rozpočtu nyní, tak je otázka jestli vůbec a případně kdy. Navíc se v ČR, podobně jako jinde v Evropě, zhoršuje demografie, což bude víc a víc zatěžovat státní rozpočet (výdaje na zdravotnictví a důchody). Zadruhé, deficit rozpočtu by nemusel vadit, kdyby se zvyšoval výrazněji objem kapitálových výdajů na úkor běžných. Jinými slovy, kdyby stát více investoval do budoucnosti prostřednictvím investic (ty, pokud budou produktivní, tak mohou zlepšit nabídkovou stranu ekonomiky a tím zvýšit budoucí HDP). Následující graf ale ukazuje spíše opak a to, že podíl kapitálových výdajů na celkových se výrazně snižuje (data jsou čtvrtletní a sezónně očištěná).



Jiří Polanský