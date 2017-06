Rozbřesk: Solidní PMI slibují slušný růst české ekonomiky i ve druhém čtvrtletí

Jak už naznačily první odhady i včerejší zpřesnění indexu nákupních manažerů, eurozóna pokračuje v solidním růstu i ve druhém čtvrtletí. Navzdory poměrně slabému výkonu francouzské i italské ekonomiky, které dlouhodobě trpí ztrátou konkurenceschopnosti a v italském případě navíc i dlouhodobými problémy finančního sektoru. Silný růst si můžeme slibovat i od české ekonomiky. V květnu PMI v průmyslu sice mírně poklesl, ale stále se nachází vysoko nad padesátkou, což zjednodušeně znamená pokračování konjunktury tohoto našeho největšího odvětví. Když k tomu připočteme velmi dobré výsledky nových zahraničních zakázek, tak můžeme předpokládat, že boom průmyslu bude pokračovat i v dalších měsících. Průmysl si udrží pozici lídra tuzemské ekonomiky, kterému čím dál více sekundují i další odvětví. Ostatně to už nejspíše potvrdí podrobnější data o HDP, která přijdou na řadu už v devět hodin.



Nové zakázky pro průmysl vedou k dalšímu růstu zaměstnanosti v tomto odvětví, které se zhruba z poloviny podílí na zlepšování situace na tuzemském trhu práce vedoucí až k devítiletým rekordům v počtu volných pracovních míst. Současně se odráží i v rychlém růstu příjmů státního rozpočtu z tzv. pojistného, tedy ze zdanění práce. A právě tyto příjmy představují zhruba polovinu z letošního vyššího výběru daní do veřejných rozpočtů. Ten největší z nich – státní – zakončil květen s deficitem téměř 19 mld. korun. To by samo o sobě nebylo s ohledem na plánovaný schodek až takovým překvapením.



Překvapením je spíše fakt, že na výdajích rozpočtu není vidět, že by se konečně po delším útlumu začaly rozhýbávat veřejné investice. Zda k tomu dochází alespoň v privátní sféře, naznačí dnešní podrobnější data z HDP. Ukáže se totiž, jestli ekonomiku netáhne nahoru stále pouze tandem spotřeba-export na jedné straně a průmysl spolu s několika sekundujícími službami na straně druhé. Prostor i peníze totiž nepochybně existují i pro investice a tedy i pro stavebnictví. Bylo by to obzvláště žádoucí v době, kdy kapacity průmyslu jsou v případě úspěšných oborů naplněny až přeplněny a prostor pro další růst se tak ztenčuje.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna včera vytvořila nové post intervenční maximum, když se těsně přiblížila k úrovni 26,30 EUR/CZK. Od exitu si tak už připsala necelá tři procenta a nejsou to nepochybně zisky poslední, i když vsazeno (a tedy v budoucnu zinkasováno) je s ohledem na rozsah intervencí nemálo. Podpořit korunu by mohla i dnes zveřejněná data o růstu ekonomiky v úvodu roku, nicméně největší várka důležitých čísel bude na pořadu až příští týden. Hned v pondělí to budou mzdy a v pátek pak inflace. Zatímco s těmi prvními bude ČNB nepochybně velmi spokojena, inflace nejspíše zůstane daleko pod její prognózou. Pro centrální banku by to měl být dostatečný signál, že opravdu není se sazbami kam spěchat. S realitním boomem si kosmetické změny sazeb neporadí a více bytů, aby se vzpamatovala nabídka realit, se kvůli nim stavět rozhodně nebude.



Na dluhopisové frontě pokračuje klid, který je ve znamení dalšího poklesu delšího konce křivky. Desetiletý bond nese už zhruba tak málo jako v polovině února. Nízká inflace v eurozóně i u nás jim k růstu zatím rozhodně nepřispěje.



Zahraniční forex

Eurodolar včera lehce korigoval své zisky. Britská libra dokázala setřást své ranní ztráty a proti dolaru se obchoduje znovu u hranice 1,2900.



Dnešek bude na eurodolarovém trhu samozřejmě o amerických statistikách z trhu práce, nicméně vývoj italských rizikových prémií může být také podnětný. Pokud jde o payrolls tak po silném ADP reportu se dá očekávat velmi dobrý výsledek, když přírůstek nových pracovních míst může překročit 200 tisíc. Na takové číslo by měl dolar zareagovat pozitivně - tím spíše pokud například zrychlí mzdy. Takový výsledek by totiž měl definitivně zacementovat očekávání trhu, že Fed v polovině měsíce (opět) zvýší úroky.



Ropa

Vyšší než očekávaný pokles zásob ropy a benzínu pomohl cenám Brentu k návratu těsně nad hranici 50 dolarů. Ve skutečnosti šlo však jen o velmi malý posun, který zdaleka nenaplní ambice OPECu, který si od poslední dohody sliboval výrazně lepší cenové podmínky na trhu. Pro nás to znamená, že ceny pohonných hmot budou i nadále brzdit českou inflaci v rozletu.