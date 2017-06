O2: Výpadek roamingových služeb nebyl dílem hackera

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

O2 CR uvedlo, že výpadek roamingových služeb nebyl zapříčiněn útokem hackera, ale že šlo o přetížení systému. O2 bude dávat slevu 1000 Kč na nový telefon postiženým jako kompenzaci. Současně upraví cenu kontraktu za daný časový úsek. Zaujala nás především první informace, že dochází k přeplnění kapacity. To by znamenalo, že již aktuální roamingové balíčky zajišťují vyšší využívání telekomunikačních služeb ze zahraničí. Takovýto stav by mohl zmírnit očekávaný nepříznivý dopad zrušení roamingu v rámci EU od poloviny června. Nebo se jedná o podcenění situace na straně infrastruktury, což by se zřejmě rychle muselo řešit s výhledem na uváděnou změnu regulace a potenciálnímu zvýšení provozu.