Tykač uhlí věří. Další nabídku na Počerady neplánuje a kdyby byla by nižší

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Pavel Tykač ze společnosti Czech Coal, která chtěla koupit uhelnou elektrárnu ČEZu Počerady říká, že v blízké době další nabídku na elektrárnu neplánuje. A pokud by nějaká přišla, byla by horší než ta předchozí (4,5 mld. Kč v hotovosti, vyrobená elektřina a dodávky uhlí ). Tykač také věří v budoucnost výroby elektřiny z uhlí . Důvodem jsou dosluhující zdroje a nadcházející odstavení jaderných elektráren v Německu. A tento výkon by měly nahradit právě hnědouhelné elektrárny. ČEZ může nabídnout Czech Coalu Počerady v r. 2019. Připomínáme, že do Počerad bude nutné provést investice , aby splňovala přísnější ekologické limity, které začnou platit v r. 2021.