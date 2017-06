Trump odmítl dohodu o klimatu. Jednání o nové odmítá Evropa, jako poradce končí Musk

Spojené státy odstoupí od pařížské dohody o klimatu, kterou v roce 2015 podepsalo 195 zemí. Dlouho očekávaný krok oznámil prezident Donald Trump, podle něhož si USA chtějí vyjednat nové podmínky dohody, jejíž současná podoba je k nim prý nespravedlivá. Rozhodnutí vyvolalo negativní odezvu u značné části Američanů i mezi evropskými státníky. Trumpův předchůdce v úřadě Barack Obama oznámení označil za zahození budoucnosti. Velké rozladění dali najevo i německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron či šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker.



"Odstupujeme, ale zahájíme vyjednávání a uvidíme, jestli dospějeme ke spravedlivé dohodě. Pokud ano, bude to skvělé. Jestli ne, také to půjde," prohlásil Trump před skupinou aplaudujících příznivců v Růžové zahradě Bílého domu.



Pařížská dohoda si za hlavní cíl klade prostřednictvím omezení emisí skleníkových plynů udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období. Podle Trumpa za to USA platí neférově vysokou cenu proti dalším zemím. "Tahle dohoda se méně týká klimatu a více toho, jak získávají ostatní země finanční výhody na úkor Spojených států," prohlásil prezident.



Jeho krok vyvolal kritické reakce u politiků i dalších významných osobností v USA. Bývalý prezident Obama je přesvědčen, že se státy USA, města a firmy vzepřou Trumpovu postupu a vyvinou ještě více úsilí k ochraně planety.



Bývalý viceprezident Al Gore, který byl v letech 1993-2001 zástupcem hlavy státu Billa Clintona a léta se věnuje ochraně klimatu, označil Trumpovo rozhodnutí, za "bezohledné a neobhajitelné".



Americký podnikatel a vizionář Elon Musk na twitteru napsal, že ústup od dohody není dobrý ani pro USA, ani pro svět. Oznámil také, že odstupuje z Trumpova poradního sboru. Proti rozhodnutí protestovalo vedení dvou desítek velkých amerických firem. Podle šéfa konglomerátu General Electric Jeffa Immelta si průmysl už nemůže dovolit záviset na vládě, ale vést boj za čistší životní prostředí bez ní.



Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017

Tvrdé kritiky se Trumpovi dostalo z Evropy . Kancléřka Merkelová prohlásila, že jeho kroku lituje a její země zesílí snahu v odpovědné klimatické politice. "Můžete odstoupit od klimatické dohody, ale nikoliv od klimatických změn, pane Trumpe," napsal šéf koaličních sociálních demokratů Martin Schulz.Francouzský prezident Macron Trumpovi vzkázal, že ohledně pařížské klimatické dohody již není nic, o čem by se dalo vyjednávat. Evropská unie podle eurokomisaře pro klima a energetiku Miguela Ariase Caneteho "hluboce lituje jednostranného rozhodnutí USA." Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker podle agentury AFP označil Trumpovo rozhodnutí za vážnou chybu. Předseda europarlamentu Antonio Tajani podotkl, že dohoda dál platí a bude se v ní pokračovat, ať už s Američany nebo bez nich."Smutný den pro naší planetu. Snaha bojovat s klimatickými změnami není věcí politického přesvědčení, ale základní odpovědnosti," napsal na twitteru slovenský prezident Andrej Kiska.Českého ministra životního prostředí Richarda Brabce Trumpovo rozhodnutí odstoupit od pařížské dohody o klimatu nepřekvapilo. Je přesvědčen,že dohoda se tím nezhroutí.

(Zdroj: čtk, ČT, Reuters)