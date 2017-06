DOWER-D: Tentokrát o ČEZ a tuzemském akciovém trhu!

Komentáře globálních akciových trhů se kterými se setkáváme v médiích většinou vychází z pozdně večerních amerických analýz uplynulého dne, aby byly ráno přetaveny/přepsány pro potřeby evropských investorů. Nic proti tomu, ALE...

Analýzy implantované do evropského prostředí málo reflektují konkrétní informační potřeby evropských potažmo českých investorů. Ti si samozřejmě rádi přečtou co se děje v Americe, ale trápí je jiné věci, viz diskuze na našem webu: "...hltám vaše poznámky, ale furt nějak nevím, co s tím ČEZem..." Kéž je volání silnější! I proto se zaměřujeme na tuzemský akciový trh. Žijeme tady a ne v USA.



Začněme tím vzpomínaným ČEZem, graf 1. Autor výše citované diskuze se ptá: "...co mám dělat, když mě stál takový prachy, tj v průměru 586 za kus a ředit se mi už nechce... a dividenda mě ty (zatím) virtuální ztráty nepokrývá... a hráči DOWEstoRu mě s cenou netěší...?" Především díky za tu poznámku o aplikaci DOWEstoR. Přesně tak byla zamýšlena - nabídnout investorům-návštěvníkům Dower.cz porovnávat své názory s názory ostatních investorů a "nejezdit pro rozumy" až do Ameriky.





Graf 1, ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 1.6.2017







A nyní k věcnému obsahu diskuze o ČEZ. Klíč tkví v obecně velmi nízkém povědomí o tom, co investování a investiční prostředí vlastně jsou. Nedávno byly zveřejněny průzkumy kam investují bohatí Češi. V podstatě do pozemků, domů a nemovitostí. Akcie se ztrácejí někde vzadu a chytří, resp. spíš mazaní politici a opravdu bohatí investoři obyvatelstvo utvrzují v myšlence, že akcie nejsou k ničemu a vlastně jsou sprosté slovo.



Komu zatracování akcií a cenných papírů vůbec prospívá?



Kdyby si těch 30% drobných akcionářů ČEZ (a jaké procento je těch skutečně drobných?) uvědomovalo skutečnou sílu svého hlasu, není tak tichý, jak si většina myslí, už dávno by křičelo: proč jsou podíly z mého zisku rozpouštěny do zbytečných akcí, rautů, "pracovních" večeří, kabelek a podobně? Nekřičí, protože ti, kteří se oněch rautů, večeří, golfových turnajů a rozdávání dárků zúčastňují je přesvědčují, že akcie jsou OUT.



A nakonec ještě konkrétní odpověď návštěvníkovi Dower.cz. Ta vaše průměrná cena 586 Kč/akcie ČEZ není OUT, jenom nemá sílu - i díky mlčení nás drobných investorů - se prosadit. Rozebírají nám ji pod nosem "smart" investoři, kteří už dávno pochopili, že akciové trhy nejsou mimo mísu, ale právě naopak. Leží na stříbrném podnosu, jen je důležité držet mimo mísu drobné investory.



I proto jsme včera psali o "novém světě", o apelu jak Čechům a především české střední třídě pomoci zvýšit prostřednictvím investování její finanční sílu. Pokud ovšem budeme stát mimo a budeme všechno jen kritizovat a trumfovat se silnějšími bonmoty k ničemu se nedostaneme. Ostatně i proto často prokládáme naše texty informacemi z venku a pokoušíme se je aplikovat na podmínky doma. Český akciový trh není špatný, jen se někomu vyplácí udržovat povědomí, že špatný je. Česká" dividendová pozice" tuzemský trh stále řadí do skupiny spekulativně zajímavých trhů.

DOWER-D