Ropa: Futures míří k backwardation = silný růstový signál pro cenu

Podle uznávaného ropného veterána Thomase Lee ropné futures kontrakty míří opětovně do méně obvyklého stavu zvaného backwardation, kdy ceny krátkodobých kontraktů převyšují ceny kontraktů dlouhodobých. Takový vývoj, který je opakem obvyklejšího contanga obyčejně snižuje atraktivitu dlouhodobějšího skladování a mělo by podporovat redukci nahromaděných zásob.Podle Leeho v posledních 4 případech během posledních 30 let uvedené změny následovala vždy růstová rallye ropy v následujících 9 měsících od překlopení a to v rozpětí od 25 až do 72%.Podle analytika je trh v současnosti hodně pesimistický ohledně ohledně dalšího vývoje cen nicméně trhy jako takový míří směrem k vyrovnání stavu nabídky a poptávky. Lee očekává růst poptávky, slabší dolar a očekávání dodržování redukčních dohod.