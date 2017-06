Křeček: Nízké investice ohrožují budoucí růst ekonomiky

„Dnes Ministerstvo financí zveřejnilo pokladní plnění státního rozpočtu. Ekonomové ze zveřejněných dat nemají radost, protože čísla naznačují, že naše ekonomika trpí strukturálními problémy. Přestože nezaměstnanost je rekordně nízká a příznivé jsou i další makroekonomické ukazatele, státní rozpočet se propadá do schodku -18,7 mld. Kč. Ukazuje se, že Česká republika není schopna efektivně čerpat prostředky EU a kvůli tomu nám chybí v rozpočtu mnoho desítek miliard korun. Velkou slabinou jsou také investice, které se propadly o -18,4 mld. Kč, což ohrožuje budoucí růst českého hospodářství.

Údaje o pokladním plnění státního rozpočtu dále ukazují, že za prvních 5 měsíců vzrostly daňové příjmy o 29,9 mld. Kč. Výrazně rostly i příjmy z odvodů na sociální zabezpečení a to o 13,3 mld. Kč. Z těchto dat je zřejmé, že začínají fungovat opatření k lepšímu výběru daní. Dodatečné daňové a odvodové příjmy však nejsou schopny pokrýt výpadek příjmů z EU, což vede k deficitnímu hospodaření. Kdyby se podařilo zlepšit čerpání evropských peněz, bylo by možné snížit daně i odvody a lidem by zůstalo více peněz v peněženkách,“ komentuje ekonom Národohospodářské fakulty VŠE Štěpán Křeček.





Ing. Štěpán Křeček, MBA





Akademický pracovník







Vysoká škola ekonomická v Praze

Národohospodářská fakulta