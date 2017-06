Carlson-Wee: Ruce pryč od bitcoinu. Neudrží se na čele digitálních měn

Van-Petersen: Bitcoin může růst na 100 000 USD...

Bitcoin +100%? Pch - Ethereum umí 2700% za...

Analytické pohledy na Bitcoin se v posední době množí jako houby po dešti. Po těch "zářných" se objevují také první "katastrofické".Podle CEO kryptoměnového hedgeového fondu Polychain Capital Olafa Carlson-Wee by se měli investoři držet od bitcoinu dále, protože doposud nejpopulárnější digitální měna čelí reálnému riziku ztráty svého výhradního postavení v čele alternativních měn. Podle analytika se již do konce roku 2018 do čela dostane stávající dvojka Ether navázaná na ethereum blockchain. Ethereum se rozvíjí díky své odlišné konstrukci mnohem rychleji, organičtěji a agresivněji než průkopnický bitcoin Ethereum budí větší pozornost u finančních a zdravotnických organizací díky své větší operativnosti a jednodušší převoditelnosti. Bitcoin v posledním roce zvýšil svou hodnotu zhruba o 300%. Ethereum o cca 2700%. Hodnota bitcoinu je zatím asi 10krát vyšší než etherea . Tržní podíl stávající dvojky dynamicky roste a zvýšil se během krátké doby čtyřnásobně..Celkový podíl bitcoinu na trhu alternativních digitálních měn dosahuje aktuálně zhruba poloviny oproti 90% před 3 měsíci.Carlson-Wee míní, že kryptoměny jsou stále především ve fázi budování základní infrastruktury. První virální aplikace s reálným využitím by se mohly začít objevovat během 2 let.