Kofola expanduje. K čerstvým šťávám a koktejlům kupuje čerstvé saláty

Společnost UGO trade uzavřela s firmou Titbit smlouvu o koupi její Salátové divize, která vyprodukuje až několik tisíc čerstvých salátů denně. UGO tím rozšíří portfolio prodávaných produktů i počet odběratelů a také významně navýší výrobní kapacitu, uvedla Kofola, pod kterou UGO trade patří. Obě strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat.



"Hlad po zdravějších potravinách neustále roste. Touto dohodou získáváme kvalitní výrobnu, za kterou stojí velmi cenné zkušenosti z práce s ultra-čerstvými potravinami," uvedl generální ředitel UGO trade Marek Farník. UGO v současné době provozuje 75 freshbarů a salaterií, přičemž do konce roku jich chce mít 90.



Salátová divize Titbitu zaměstnává několik desítek pracovníků, kteří přecházejí pod UGO trade. Kofola uvedla, že UGO také přebírá většinu zákazníků, pro něž firma Titbit zajišťovala výrobu čerstvých salátů.





"Věříme, že se naše výrobna dostává do správných rukou. Nedokážeme si představit vhodnějšího partnera, který by dokázal zúročit to, co jsme vybudovali za dobu našeho působení," uvedl jeden ze zakladatelů Titbitu Vojtěch Havránek. Společnost Titbit vznikla v roce 2001. Její hlavní klientelou jsou obchodní řetězce, firma ale zásobuje i restaurace a hotely či internetové obchody, kterým bude nadále dodávat čerstvé bylinky, koření, ovoce a zeleninu.UGO je česká firma založená v roce 2005. Ve svých barech nabízí čerstvě připravené ovocné šťávy a koktejly. Společnost Kofola ČeskoSlovensko koupila síť UGO barů v roce 2012. Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů v Evropě . Má sedm výrobních závodů v Česku, Polsku, na Slovensku, ve Slovinsku a Chorvatsku a zaměstnává více než 2100 lidí, z toho asi 700 v Česku. K výrobkům firmy patří vedle Kofoly ovocné nápoje a sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje Semtex, nápoje značky Vinea, Chito, Top Topic nebo Citro Cola.