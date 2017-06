Uber snížil ztrátu, růst příjmů však zpomalil. Jeho finanční ředitel odchází

Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies zůstal v prvním čtvrtletí ve ztrátě navzdory růstu příjmů. Ztráta se však snížila na 708 milionů USD z 991 milionů USD v předchozím čtvrtletí. Příjmy proti předchozímu čtvrtletí stouply o 18 procent na 3,4 miliardy USD.



Tempo růstu však zpomalilo ze 74 procent ve čtvrtém čtvrtletí. Firma vytváří příjmy z poplatků od řidičů, obvykle si bere 25 procent z jízdného, píše list The Wall Street Journal.





Výsledky Uberu poznamenala negativní publicita, které se společnost dočkala poté, co se na sociálních médiích rozšířil hashtag #DeleteUber kvůli vazbám vedení společnosti na nového amerického prezidenta Donalda Trumpa a po zveřejnění videa, ve kterém se šéf firmy Travis Kalanick hádá s řidičem vozu objednaného přes jeho službu.Uber není veřejně obchodovanou společností a výsledky hospodaření tak nemusí zveřejňovat povinně. Společnost však zvažuje primární nabídku akcií . V prohlášení firma dodala, že snížení ztráty v prvním čtvrtletí je znamením, že je na cestě k ziskovosti.Společnost současně oznámila, že ji opouští Gautam Gupta, který měl na starosti finance . Je dalším z řady vysokých představitelů Uberu, který v letošním roce firmu opouští. Mimo jiné už odešli šéf pro komunikace, prezident a další vysocí představitelé, kteří čelí obvinění ze sexismu a sexuálního harašení na pracovišti.Podle prohlášení firmy odchází Gupta v červenci do jiné začínající, tzv. startupové společnosti v San Francisku. Gupta pracoval pro Uber čtyři roky, řídil finance , avšak nikdy nebyl oficiálně jmenován finančním ředitelem.Uber svou službu poskytuje v mnoha zemích světa a mnohde se dostal do sporu s místními samosprávami. Za nekalou konkurenci ho považují také taxikáři v České republice. Brněnský krajský soud v dubnu předběžným opatřením zakázal společnosti Uber provozovat v Brně taxislužbu za podmínek, za jakých ji nyní nabízí. Podle soudu porušuje několik ustanovení zákona , který provoz taxi upravuje.Generální advokát Soudu Evropské unie minulý měsíc uvedl, že elektronická platforma Uber, která poskytuje alternativní způsob taxislužby, spadá do kategorie přepravních služeb. Tudíž je možné jí ukládat povinnost opatřit si licence a povolení podle příslušných zákonů zemí, v nichž je aktivní. Unijní soud se doporučením svého generálního advokáta při rozhodování většinou řídí.