Donaldovo tažení proti Das Auto

Pokud má Donald Trump pochopit nějaký problém, jeho poradci už vědí, jak na to. Musí mu vše podat hodně zjednodušeně a nejlépe pomocí nějakého obrázku. Jenže když dojde na obrovské nerovnováhy ve světovém obchodu, zjednodušení je dost problematické. Tyto nerovnováhy se týkají zejména masivních obchodních deficitů Spojených států a Velké Británie a přebytků Německa a Číny. Trump ale i přes složitost tohoto problému našel způsob, jak na něj hledět.



Američané podle amerického prezidenta prostě nakupují příliš mnoho německých aut, ale Němci po těch amerických zase tolik netouží. A výsledkem má být obchodní deficit ve výši 65 miliard dolarů, který Spojeným státům škodí. Trump tak mimo jiné říká: „Podívejte se na ty miliony aut, které nám prodávají. Strašné. To zastavíme.“



Základní ekonomická teorie hovoří celkem jasně o konkurenční výhodě založené na specializaci. Podle Trumpa jsou ale vysoké prodeje německých aut známkou německé pokleslosti. Jen minulý rok si totiž Němci dovolili prodat v USA 1,3 milionu automobilů, zatímco americké značky prodaly do Německa asi 0,5 milionu vozů (Německo je ale samozřejmě mnohem menší trh).



Podobná kritika má řadu vad včetně toho, že automobily se dnes často vyrábí tam, kde se prodávají. Německé automobilky od roku 2009 zvýšily svou produkci v USA čtyřnásobně a nyní tam vyrábí 850 000 vozů ročně. Asi 40 % z toho se prodá na americkém trhu. Řada amerických vozů prodávaných v Německu se zase vyrábí v této zemi. Možná by tak bylo lepší ptát se vedení automobilky GM, proč se prodejem Opelu stahuje z Německa? GM tam během pouhých sedmi let utrpělo celkové ztráty ve výši kolem 9 miliard dolarů. Jinak řečeno, americká automobilka měla naprosto volný přístup na německý trh a přesto to byl propadák.



Německý ministr zahraničí dal nedávno Američanům jednoduchou radu: Měli by vyrábět lepší auta. A ve skutečnosti dochází v USA ke znatelnému poklesu zájmu o německé vozy. Prodeje VW tam v minulém roce klesly o 8 %, BMW si vede ještě hůře a příčinou je zejména klesající zájem o sedany daný větší popularitou SUV. BMW je navíc čistým vývozcem aut z USA, a pokud by Trump uvažoval, měl by být fanouškem této automobilky a ne jejím kritikem. Do výroby v USA pak intenzivně investuje i VW s Daimlerem.



Právě investice mě přivádějí k nejdůležitějšímu bodu. Velkých obchodních přebytků nelze dosáhnout bez toho, aby se země stala exportérem kapitálu. V Německu společnost stárne a země má za sebou dlouhé roky negativních mzdových tlaků. Míra úspor je tam proto vysoká a tyto úspory tečou i do USA. Pokud tedy chce Trump něco měnit, neměl by kritizovat dovozy aut do USA, ale nutit Němce k tomu, aby omezili daně a zvýšili investice a tím omezili export svých úspor do USA. Jenže i kdyby Němci začali více nakupovat, pravděpodobně by se to na poptávce po Fordech a Jeepech moc neprojevilo.

Autor: Chris Bryant

(Zdroj: Bloomberg Gadfly)