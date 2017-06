DOWER-D: Antievropeismus a jeho dopad na akciové trhy!

Ve Spojených státech udává tón antievropeismus a jeho vlajkonošem se stal Donald Trump. Je to vcelku přirozená reakce na desítky let trvající bipolární svět USA - Rusko. Evropa, zejména Francie a s nově zvoleným prezidentem o to víc, už od pádu železné opony spřádá sny o multipolárním světě. Tedy ne jen o USA a Rusku. Pochopitelně to v USA a hlavně v Rusku naráží na nevoli, Bipolární svět se kočíruje snáze. Zřetelně vznik nového "multipolárního světa" nedávno vzpomněla německá kancléřka. Možná nešťastně v pivním stanu, který mnohým Evropanům evokuje vzpomínky na Mnichov. Ať ale tak či tak, bude mít "nový svět" dopad i na akciové trhy.



"Nový svět" zvýrazněný v Evropě brexitem ovlivní, resp. už ovlivňuje kapitálové, potažmo akciové trhy. Evropské i globální. Česko nevyjímaje. Německá kancléřka Angela Merkelová nedávno prohlásila: "My Evropané musíme svůj osud vzít skutečně do svých rukou." Měla pravdu, i když se to spoustě Čechů nejspíš nelíbí. Je to ale stejné jako s vrtochy počasí. Časté a rychlé střídání teplot nebo záplav a sucha se nám také líbit nemusí, ale je to prostě fakt a musíme se s ním smířit nebo, přesněji, naučit žít.



Dojde-li k "odtržení Evropy od Západu", resp. k budování evropského geopolitického centra, tedy k budování onoho multipolárního světa, a nemá smysl před fakty zavírat oči, protože asijské geopolitické centrum už je realitou, musí se mu přizpůsobit i evropské kapitálové, potažmo akciové trhy. Je to přirozené a nic překvapivého. Leč jedna věc je vzít fakta na vědomí a druhá umět s nimi žít. Zvlášť, když opírat se o americkou berličku bylo a ještě i je tak snadné.



Dojde-li k budování evropského geopolitického centra, a to nejspíš dojde, bude úplně jinak vypadat i evropské kapitálové, resp. akciové prostředí. Ať se nám to bude líbit nebo ne finanční centrum se přesune do Německa, případně do Francie a nahradí stávající americkou berličku. Samozřejmě se změní i struktura evropských akciových trhů. Zvlášť vznikne-li něco, čemu budeme moci říkat "Spojené státy evropské". Ano, je to ještě nejspíš hudba delší budoucnosti a nemusí se nám líbit, nezapomínejme však, že akciové trhy byly historicky vždy hybateli nových myšlenek a místem, na kterém docházelo k přesměrovávání peněz z míst, kde jich už nebylo potřeba do míst, ve kterých vznikala jejich nová potřeba. A pro Čechy bude dobré "být u toho".



Má asi pravdu vedení pražské burzy, když o významu a důležitosti tuzemského akciového trhu pochybuje. Ve světle výše uvedených úvah nabývají jeho pochybnosti na síle. To ovšem není signál o nějakém zmaru. Naopak. Je to apel k akci jak Čechům a především české střední třídě pomoci k úspěšnému investování a zvyšování její finanční síly. Pokud ovšem budeme stát bokem připraveni všechno kritizovat a trumfovat se navzájem silnějšími bonmoty k ničemu se nedostaneme.



A na závěr ještě pár slov k aktuální situaci na tuzemském akciovém trhu. Česká "dividendová pozice" tuzemský trh stále řadí do skupiny spekulativně zajímavých trhů. Do prázdnin je situace jasná, zbývají Kofola ČS a ČEZ. Ale co po prázdninách? Se samotným Pegas Nonwovens na podzim už nevystačíme. Ale o tom později.

DOWER-D