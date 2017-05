Švýcarské dno

O tom, že výrobce luxusních hodinek drtí nová doba chytrých mobilních telefonů toho již bylo napsáno hodně. U společností jako Swatch a Richemont se v podstatě hraje o to, kdy bude dosaženo dna v jejich finančních výsledcích. Swatch čelí poklesu tržeb již od roku 2015. Richemontu klesly tržby poprvé ve fiskálním roce 2017. Jak ale ukazuje následující obrázek, akcie obou firem si již dno našly, jde „jen“ o to, zda půjde o dno lokální, či absolutní:



Zdroj: Financial Times



Z druhého obrázku vidíme, že od poloviny roku 2016 se výrazně zvedají i valuace obou společností. Zatímco do té doby se PE nedostalo přes hodnotu 20 a obvykle se pohybovalo znatelně pod ní, dnes se u obou akcií pohybuje kolem 24. To znamená jediné: Výrazně se zlepšil výhled ohledně očekávaného vývoje ziskovosti a schopnosti generovat hotovost:

Andrea Felsted z Bloomberg Gadfly ovšem přílišným optimismem netrpí. Poukazuje na to, že v dubnu došlo k poklesu švýcarských exportů hodinek o 5,7 % a šlo již o 21. měsíc poklesů v řadě. BNP Paribas k tomu ale dodává, že pokud se čísla upraví o počet volných dní, exporty ve skutečnosti vzrostly o 7,5 %. Dlouhodobější naděje investorů se pak pravděpodobně obrací zejména k Číně, kde se zdá, že poptávka po švýcarském hodinkovém luxusu (a nejen po něm) sílí.



Jak dosavadní útlum zahýbal s výsledky zmíněných dvou společností? Swatch byl na vrcholu v roce 2014, kdy na provozní úrovni dokázal vydělat 1,8 miliardy franků. Loni to byla už jen miliarda franků, i tak mu ale po investicích zbylo asi 500 milionů franků (osekal totiž výrazně investice). Swatch toho hodně vrací akcionářům ve formě dividend a odkupů, o nějakém prudkém navýšení této výplaty bez výrazného zlepšení provozních výsledků asi řeč být nemůže. Jen pokud by firma výrazně zapáčila svou ultrasilnou rozvahu, ale to bychom museli hovořit o nějaké firmě z USA a ne ze Švýcarska.



Richemont loni na provozu vydělal asi 1,6 miliard eur a po investicích mu zbyla více než miliarda eur. K určitému navýšení dividend by zde mohlo dojít, ale firma toho také vyplácí už nyní hodně. A pokud má Swatch rozvahu ultrasilnou, u této společnosti se již těžko hledá jiný superlativ, protože dluhy jsou minimální a v aktivech sedí 8 miliard eur hotovosti.



Hovoříme tedy o společnostech, na které těžce doléhá nová doba podobně, jako třeba na kamenno/plechové maloobchodní řetězce, či třeba automobilky. Těžko říci, kdy se poptávka a následně finanční výsledky firem jako je Swatch stabilizují, či dokonce otočí směrem nahoru. Analytici jsou optimisty, protože podle konsenzu na FT se tržby začnou u obou firem zvedat už letos. Jisté je každopádně jedno: Tyto společnosti toho jsou díky síle svých rozvah schopny ustát skutečně hodně. V kombinaci s šikovným managementem by to byl dobrý recept na to, jak ustát i tvrdé strukturální bouře, kterým čelí.